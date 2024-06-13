國際化佈局！台泥宣布以每股1.1歐元、收購歐洲轉投資NHOA股份

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未來NHOA私有化後，除簡化組織架構、減少上市及監管所需的行政成本和費用外，台泥可更直接為NHOA提供財務上的支持，極大化技術及市場資源整合，創造更大的綜效，並提升運營的彈性，以支持NHOA與台泥企業團的深度策略合作：包括強化NHOA與台泥另一子公司葡萄牙Cimpor及台泥儲能在歐洲市場的合作。
推動私有化同時，台泥表示，也將與NHOA人力資源團隊緊密合作，為NHOA擬定新的人才激勵計畫。台泥相信人才是企業永續發展與保持競爭力的原動力，私有化將使台泥能夠針對NHOA團隊提供更專注的人才激勵方案，將來同仁們的薪酬與各自業務單位的努力緊密相扣，不再受NHOA股價短期表現的影響。
台泥表示，目前透過間接子公司台泥歐洲控股B.V.間接持有2.44億股的NHOA股份，約占NHOA股本和投票權的88.87％。收購要約價格為每股1.1歐元，相較於法國時間2024年6月12日的收盤價溢價為88％，相較於此前60、120和180個交易日的成交量加權平均價格分別溢價88％、71％和66％。
去年9月NHOA現金增資認購價每股1歐元，共募集約2億5000萬歐元。台泥歐洲控股B.V.認購了絕大多數的現金增資新股，因而持股從65.15%增加至87.78%。此收購會提供NHOA其他股東持股立即變現的機會，本次收購由台泥企業團提供自有資金以支付價金。
收購案預計在未來幾週內送件，並依法國證管法令取得法國金融市場管理局（Autorité des marchés financiers; AMF）的核准。
台泥11日公告5月營收，持續受惠土葡水泥廠併入財報挹注，營收為新台幣138.6億元，月增19.2%、年增44.4%，再創單月新高；累計前5月營收511.72億元，年增13.6%。
台泥表示，自3月6日起將OYAK及Cimpor併入財報以來，土葡水泥廠的貢獻營收累計已經超過百億元；台泥董事長張安平也樂觀看待，今年土葡及非洲的水泥市場，低碳建材將成為台泥在歐洲市場的主要競爭力。
台泥董事長張安平於今年股東會上宣示台泥轉型為集團控股公司，揭露了未來支撐台泥發展的「四隻腳」，包括台灣地區水泥、中國地區水泥、歐亞非低碳水泥市場（土耳其與歐洲非洲國際化布局）、新能源領域等。其中張安平任內啟動的土耳其、歐洲與非洲國際化佈局，已經為台泥營運開創穩健的第三隻腳。