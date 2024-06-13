台積電ADR漲4.4%、換算台股創天價1100元　投資人關注今日除息秀

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道瓊工業指數收盤下跌35.21點或0.09%，收在38712.21點，那斯達克指數上漲264.89點或1.53%，收在17608.44點，標普500指數上漲45.71點或0.85%，收在5421.03點，費半指數指數上漲155.49 點或2.9%，收5520.87點。美債殖利率下跌，美國2年期公債殖利率下跌7.2個基點、來到4.7623%；10年期公債殖利率下跌7.6個基點、來到4.3277%。
此外，台股ADR全數揚升，台積電ADR大漲4.39%，日月光ADR上漲2.88%，聯電ADR上漲1.63%，中華電信ADR漲0.48%。其中台積電ADR收在172.98美元，換算台北交易股價突破1100元，溢價23.2%。
台積電今日除息，每股配發3.5元股利，此次季配息將發出907.62億元現金，預計7月11日發放股息。同一日除息的上市股票，還有另外11家，證交所表示，這12家上市公司13日除息後，影響指數30.97點，其中台積電一檔除息，對指數的影響多達28.69點。除息後填息速度，是投資人關注焦點。
除息前夕，台積電昨日股價氣勢如虹，股價開高走高，以長紅K突破900元整數大關，股價以909元作收，上漲26元，漲幅2.94％，盤中最高衝上914元，再創歷史新高價；假如今日除息當天就填息，將是連續第15次寫下當日填息紀錄。回顧台積電過往除息情況，自2019年改為季配息以來，已有19次成功填息，其中有14次是當日填息達陣，而最長填息時間則是15天。