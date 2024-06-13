台積電上演秒填息秀、衝至929元　台股開盤上漲196點、再創新高

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權值股全數走高，台積電開盤上演秒填息秀，上漲18元、來到924元，最高一度上漲23元、來到929元；鴻海開盤上漲3.5元、來到191元；聯發科開盤上漲35元、來到1335元。
美國最新公布消費者物價指數（CPI）透露出通膨降溫訊號，雖然聯準會暗示今年僅降息一碼，但市場很快就消化消息，因此美債殖利率呈現下滑，推升美股四大指數昨日漲多跌少，標普500指數和那斯達克指數連續三天創下收盤新高，道瓊工業指數收盤下跌35.21點或0.09%，收在38712.21點，那斯達克指數上漲264.89點或1.53%，收在17608.44點，標普500指數上漲45.71點或0.85%，收在5421.03點，費半指數指數上漲155.49 點或2.9%，收5520.87點。美債殖利率下跌，美國2年期公債殖利率下跌7.2個基點、來到4.7623%；10年期公債殖利率下跌7.6個基點、來到4.3277%。
科技五大天王只有亞馬遜收黑，Meta上漲 0.27%，蘋果上漲2.86%，Alphabet上漲0.66%，微軟上漲1.94%，亞馬遜下跌0.18%。半導體股多數走高，Skyworks大漲6.67%，輝達上漲2.69%，AMD上漲0.81%，美光上漲4.21%，博通上漲2.36%，高通上漲3.29%，應用材料上漲3.34%，德儀上漲0.78%。
台股ADR全數揚升，台積電ADR大漲4.39%，日月光ADR上漲2.88%，聯電ADR上漲1.63%，中華電信ADR漲0.48%。其中台積電ADR收在172.98美元，換算台北交易股價突破1100元，溢價23.2%。