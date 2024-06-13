名家論壇》黃創夏／國安高層的長官們，你累了嗎？

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這樣的手法被薛瑞福稱為是「漸進式」或是「切香腸」，如果不積極應對，採取有效而且具有震攝效果的回應，中國就會讓它的行為成為「新常態」，繼續推進它的作法，最終可能導致更多軍事作為。
台灣的媒體是否已經麻痺和無動於衷了？不得而知。
然而，端午節在金門和淡水河口的事件，真的讓人擔心，我們的國安相關高層真的被解放軍的「疲兵之計」搞累了，輕忽以對了！
在端午節，金門之「天下第一哨」馬山觀測哨上空附近，有號稱是中國「民間」的無人機靠近且空飄傳單，是否要擊落？見仁見智，但相關軍方確有人說並沒有飛到軍營上空，令人傻眼，難道如果真的要搞無人機襲擊就一定是攻擊軍營？民間住宅就不在防衛之列，匪夷所思！
更扯的故事則是，一艘小艇橫跨黑水溝。
自古以來台灣海峽叫做「黑水溝」，「十去、六死、三留、一回頭」台灣子民都知道先祖跨海而來的艱困與驚險。
就算不是海象絕對惡劣的秋冬季節，一個已經花甲的老翁，駕著一艘區區五噸隨時會被微風小浪掀翻的小艇，從福州到淡水河口，以航速19節左右的速度，237公里至少需要8個小時以上的航程，竟然能夠氣定神閒在光天化日之下，登上淡水漁人碼頭說要「投奔自由」，這樣的情節比天方夜譚還要天方夜譚。
端午節的這個中國方面的灰色作戰，細思箇中過程會讓人毛骨悚然！
台灣不是號稱正在打造「刺蝟戰術」嗎？
靠近淡水「6海浬」才被雷達所偵測到，「6海浬」都已經侵入「12海浬」領海範圍的一半以上了，要是解軍的野牛氣墊船闖入這種距離，可能都已經發射短程飛彈襲擊了，海防單位竟只有這樣的偵防水準，令人擔憂！
更駭人聽聞的是，竟然官方還解說系統沒有問題，是人有狀況，媒體報導有些紛亂，一說當時正好是雷達相關人員交接之際、另一說是誤判是歸返的台灣漁船。
這些說法反而說明了海巡雷達的戰備警戒太輕忽了，從媒體和官方陸續透漏的資訊來看，這個可疑的花甲前解放軍艦艇艇長，很可能不是來「探路」而是來「驗證」，事實上想要快速攻入台北斬首作戰，從蔣介石以來就知道在地理條件上就是從淡水河口直入關渡，解放軍數十來以來的作戰想定也是如此。
在這樣的局面之下，相信解放軍早就透過空照、共諜、不斷的機艦擾台，將淡水河口附近的地理和水文掌握得一清二楚，唯一欠缺的是台灣軍方和海防的相關操作準則？
結果這次竟然真的被測試出盲區，不但這個男子最後從淡水河口西北切入的航行路徑是海軍兩個艦巡區交接處的盲區、時間點也是相關雷達運作和交接的盲區。
只能說，面對解放軍的灰色作戰，海巡署此番真的是被搞到灰頭土臉。
事實上，沒有人會責怪相關人員，畢竟承平日久，碰到的又是不懂國際基本規範、只會搞詭詐手段的解放軍，面對此次的教訓，請相關人員不必努力想出各種解說自己沒錯的託辭，以「來者可追」心態，力求奮發改進才是最上策！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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