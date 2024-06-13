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影／史上第一人！教士隊21歲小將單場雙響再見轟　寫大聯盟記錄

▲教士外野手Jackson Merrill在今天對陣運動家的比賽，不僅單場雙響砲，第二轟還是棒打當今最強終結者Mason Miller，是史上最年輕單場雙轟，又擊出再見全壘打的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲教士外野手Jackson Merrill在今天對陣運動家的比賽，不僅單場雙響砲，第二轟還是棒打當今最強終結者Mason Miller，是史上最年輕單場雙轟，又擊出再見全壘打的球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟聖地牙哥教士隊外野手Jackson Merrill，在今（13）日對陣奧克蘭運動家隊的比賽，不僅單場雙響砲，第二轟還是棒打目前最強終結者Mason Miller，根據大聯盟統計，Jackson Merrill是史上最年輕單場雙轟，又擊出再見全壘打的球員，也是史上第一人。此役9局下運動家派出昨天沒上場的Mason Miller登板，想不到他在解決金河成後，竟被Jackson Merrill鎖定一顆內角滑球，直接轟出全壘打大牆，形成一發再見全壘打。教士最終以5：4擊敗運動家後，成為本季最後一支在系列賽橫掃對手的球隊，同時他更以21歲又54天的年紀，成為大聯盟史上最年輕單場雙響砲，其中一發是再見轟的球員。

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Jackson Merrill被認為是大物球員　打擊火力很猛

Jackson Merrill是教士隊2021年第一輪第27順位被選中的球員，而他2024年才登上大聯盟，而且今年的首爾系列賽，他才首度在跟道奇隊的比賽中初登板。

教士隊昨天靠著先發捕手Kyle Higashioka在9局下敲出再見轟，以4：3贏球，取得系列賽2連勝，沒想到今天由Jackson Merrill當英雄。

教士派出Michael King先發登板，他前5局狂飆12K沒有失分，教士也在Donovan Solano與Jackson Merrill2人各一發陽春砲的幫助下取得2：0領先。

6局教士隊在King被接連敲出2支安打後將他換下場，接替上陣的Wandy Peralta卻連續被敲出3支安打，不僅砸鍋，還讓球隊處於2：3落後，Stephen Kolek即刻救援，連飆2K解決危機。

此外，運動家Lucas Erceg8局下登板又被Donovan Solano開轟追平比數，運動家守護神Mason Miller登板，想不到他在解決金河成後，竟被Jackson Merrill直接轟出全壘打大牆，形成一發再見全壘打。教士最終以5：4擊敗運動家後，Mason Miller也以21歲又54天的年紀，成為大聯盟史上最年輕單場雙響砲，其中一發是再見轟的球員。

▲教士外野手Jackson Merrill，不僅單場雙響砲，棒打當今最強終結者Mason Miller，是史上最年輕單場雙轟，又擊出再見全壘打的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲教士外野手Jackson Merrill，不僅單場雙響砲，棒打當今最強終結者Mason Miller，是史上最年輕單場雙轟，又擊出再見全壘打的球員。（圖／美聯社／達志影像）

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