胡歌訪台、中國開綠燈 ！分析：借「名人效應」降溫兩岸緊張
中國男星胡歌睽違6年再度來台，展開「旋風式」訪台行程。由於北京近期才頻頻增加對台施壓的舉措，現在卻為兩岸影視交流「大開綠燈」，有學者因此將這件事解讀為雙方都想為緊張局勢降溫的訊號。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《自由亞洲電台》報導，胡歌在《繁花》飾演「寶總」受到歡迎，中國國台辦發言人陳斌華12日在例行記者會上更表示，「寶總到寶島是兩岸喜聞樂見的事」；而對於國台辦的說法，陸委會則回應稱，樂見兩岸藉由影視作品相互增進了解，也歡迎中國演藝人員來台分享影視經驗。
台灣電影學者齊隆壬認為，這次胡歌能訪台，尤其在賴清德上任不到1個月，顯示兩岸都想「降溫」的一種態度，而且胡歌算是青年一代中，較有影響力的中國男星，不排除當局是想以明星效益、名人效應，看是否能改善一點台灣人對中國的排斥，特別是從年輕人開始影響。
除此以外，齊隆壬也分析，胡歌從上海、而不是從北京飛來台灣，是因為北京的政治意義較大，相較之下，上海則比較商業、國際化，意義不太一樣。
淡江大學中國大陸研究所副教授張五嶽也指出，胡歌此行是以「專業交流」名義，過去防疫時期嚴格限制，專業交流申請必須有必要性、迫切性和不可替代性，如今疫情已收場，520之後，政府部門也願意循序漸進、健康有序地開放，對兩岸關係發展具有「正面意義」。