泰國買中國S-26T潛艦 ！價格砍到剩四成 有望結束60年沒潛艇紀錄
泰國人泰國過去六十年多年都未裝備攻擊性潛艇，8年前原本預訂以10億美金購買中國製造潛艇S26T，然而德國拒絕出售配備在潛艇上的MTU396柴油動力引擎，導致採購案僵持不下。不過近期S26T潛艇採購案已經通過最終案，目前正提交泰國內閣作最終審查。如果一切順利，泰國有望在今年打破未裝備潛艇的紀錄。
國際中心賴正琳／綜合報導
《日經新聞》報導，向中國船舶工業集團有限公司（CSOC）採購的S26T潛艦，原應依照合約內容裝備德國摩天宇公司（MTU Aero Engine AG）所生產的MTU 396型主機，但德方認定這批引擎屬於「軍事出口項目」，違反歐洲聯盟1989年頒布的「武器禁運制裁」（Arms embargo on China），致使中方不得不向泰國提議換裝自製的「CHD620」柴油主機，讓泰國海軍成為名符其實的「白老鼠」。
除此之外，受到疫情境影響導致泰國經濟衰退，2023年泰國內閣以「泰國灣不適合潛艇活動」，再度拒絕購買S26T潛艇。事實上，泰國灣的水深的確不適合停泊潛艇，過去泰國海軍連搭載「鷂」式的輕型航空母艦都購買，也沒有考慮裝備潛水艇，便是受到環境和需求考量，近幾年改變主意想買潛艇，歸因於鄰國積極升級武裝配備，泰國感到危機感而想購買攻擊性潛艇。
泰國放棄購買S26T潛艇後，中國國營企業再度推出更優惠的售價，幾經考量後泰國海軍最終以4億美金買下一艘S26T潛艇，目前該項協議正在等待泰國內閣和中方正式批準，批準後雙方需要對2017年的主要合約進行修改，並將其有效期再次延長1200天。