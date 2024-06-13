影／泰國最大市集被大火肆虐！數千隻動物遭「活活烤死」

泰國買中國S-26T潛艦 ！價格砍到剩四成　有望結束60年沒潛艇紀錄

▲圖為中國潛艦。（圖／翻攝自新華社）
▲圖為中國潛艦。（圖／翻攝自新華社）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國人泰國過去六十年多年都未裝備攻擊性潛艇，8年前原本預訂以10億美金購買中國製造潛艇S26T，然而德國拒絕出售配備在潛艇上的MTU396柴油動力引擎，導致採購案僵持不下。不過近期S26T潛艇採購案已經通過最終案，目前正提交泰國內閣作最終審查。如果一切順利，泰國有望在今年打破未裝備潛艇的紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《日經新聞》報導，向中國船舶工業集團有限公司（CSOC）採購的S26T潛艦，原應依照合約內容裝備德國摩天宇公司（MTU Aero Engine AG）所生產的MTU 396型主機，但德方認定這批引擎屬於「軍事出口項目」，違反歐洲聯盟1989年頒布的「武器禁運制裁」（Arms embargo on China），致使中方不得不向泰國提議換裝自製的「CHD620」柴油主機，讓泰國海軍成為名符其實的「白老鼠」。

▲國泰航空針對國泰會員近期規畫至泰國旅遊，即日起可以即時轉換Siam Piwat集團 的ONESIAM幣和「亞洲萬里通」里數。（圖／記者葉盛耀攝）
▲泰國灣的水深不足，不適合攻擊性潛艇停泊。圖為泰國曼谷夜景。（圖／記者葉盛耀攝）
除此之外，受到疫情境影響導致泰國經濟衰退，2023年泰國內閣以「泰國灣不適合潛艇活動」，再度拒絕購買S26T潛艇。事實上，泰國灣的水深的確不適合停泊潛艇，過去泰國海軍連搭載「鷂」式的輕型航空母艦都購買，也沒有考慮裝備潛水艇，便是受到環境和需求考量，近幾年改變主意想買潛艇，歸因於鄰國積極升級武裝配備，泰國感到危機感而想購買攻擊性潛艇。

泰國放棄購買S26T潛艇後，中國國營企業再度推出更優惠的售價，幾經考量後泰國海軍最終以4億美金買下一艘S26T潛艇，目前該項協議正在等待泰國內閣和中方正式批準，批準後雙方需要對2017年的主要合約進行修改，並將其有效期再次延長1200天。

行乞一個月可賺近10萬！乞丐人數激增　泰國部長：別再施捨

影／泰國同志驕傲月！LGBTQ變裝上陣　超夢幻彩色大遊行曝

影／泰國最大市集被大火肆虐！數千隻動物遭「活活烤死」

53歲香港女星現身泰國！少女般體態引熱議　火辣穿搭超吸睛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載