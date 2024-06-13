米其林公布月6新入選餐廳！全台8家　名廚餐廳、粉漿蛋餅都入榜

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另外還有「空盤」，經營者兼主廚曾旅居法國，期待來到這裡的客人，都能夠將盤中佳餚清空。米其林官網建議，「中午時段雖提供簡短套餐，但建議點選完整套餐，讓體驗更完整。」另還有「蒔」，菜色以割烹料理為主軸，並安排壽司穿插其中，除了日本食材，也採用臺灣東北角的海鮮，並根據時令變更每日菜單，當中以煮物尤其令人驚艷。
名單中還有家有趣的文青早餐店「軟食力」，以南臺灣的軟式粉漿蛋餅為特色，夾入客人自選的配料，煎至表皮酥脆、內餡軟嫩，為臺式傳統早餐注入新滋味。
台中則有中式麵食「繡球」，因老闆娘曾經營江浙私廚，故此處的麵食以川味和江浙風味為主，口味辛香，辣度相對溫和。不少客人為每日現做的小菜而來，品項依時令食材調整，其中冰糖㸆苦瓜值得推薦。以及「發愣吃（西區）」餐廳以各式椒麻風格為特點，麵食依據風味劃分為蒜辣、椒麻與主廚精選三個種類。皮蛋擔擔麵味道濃厚、層次多元，喜歡濃重口味的不要錯過。
台南名單有已經營50年以上的「阿輝黑輪」各式小吃價格實惠，深受本地人及遊客歡迎，特別是炸黑輪和關東煮的黑輪，均是到訪者必點之選。在地餐飲集團開設的「毛蔬」，不同於傳統素食餐廳，這裡希望提供連葷食者也享受的蔬食環境。菜單包含五辛素與蛋奶素，以原型食物融合亞洲各地風格，如南洋沙嗲、川味花椒、韓式泡菜等。除了創意素食，經典的塔香脆腸也是熱門菜色。
備註-每月「新入選餐廳」定義：
在年度的星級餐廳發布會之前，米其林評審員持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。 這些新名單將於每個月第二個星期三，於《米其林指南》網站以及App上公布。米其林指南網站上「餐廳」頁面將有「新入選」分類、每月新入選的餐廳，也將可能後續獲得星級等其他肯定。