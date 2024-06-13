巨嬰擺脫破發！00940早盤重回10元發行價 最高一度站上10.05元
擁有98萬受益人的元大台灣價值高息（00940），自上市以來就備受各界關注。掛牌後維持很長時間破發，始終未能突破發行價10元，今（13）日隨著台股又再度創新高後，開盤就立刻衝上10元，最高一度還到10.05元。讓臉書社團「00940自救會」的成員喊「我終於可以下車了」、「畢業快樂！各位珍重再見」。
記者魏妤庭／台北報導
00940以高股息、發行價10元，在募集期間就受到大批股民追捧，還有人解保單或貸款也要買，排隊人潮擠爆銀行，讓行員直呼是「00940之亂」。而00940史上最高的募集金額1752億元，也讓不少人笑說是「巨嬰」。不過，這個「巨嬰」在掛牌上市後，價格不斷破發，始終未能回到10元發行價，讓股民哀鴻遍野，甚至還自組臉書社團「00940自救會」，分享自己的「慘況」。
隨著最近台股不斷創新高，就連00940也跟著翻紅，今日一開盤不僅就直接衝上10元，早盤最高一度衝到10.05元，終於突破之前破發的窘境。
一看到早盤表現，不少00940自救會的「成員」發文，有網友表示「各位珍重了，我終於可以下車了」、「940重返榮耀，酸酸們可以解散了」、「各位朋友，我獲利了，換現金退群了」、「畢業了，改名同樂會？」、「畢業季欸」、「恭喜大家終於站上發行價」。但也有網友表示「不要改名不要走，自救會永存」、「大家一起來放空00940，再來成立自救會」。