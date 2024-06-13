Jerry West生涯太傳奇！總冠軍賽轟進1679分比詹皇還多　史上第一

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West昨夜驚傳過世，NBA大家庭中的許多臉面都發文哀悼，James也是其中之一，他在社群網站上寫道：「我親愛的朋友，我真的很想念與你交流的時光！我的思念和祈禱與你的家人同在！永遠愛你Jerry！我的朋友，願你在天堂安息！ 」
NBA總裁Adam Silver則是在公開聲明中寫道：「Jerry West是一位籃球天才，也是我們聯盟60多年來的標誌性人物。他不僅以NBA總冠軍的身份脫穎而出，而且在他生涯的14個賽季中都是全明星，同時他也是一位完美的競爭者，他總能接受那些最重要的時刻。他贏得了關鍵先生的綽號。
「在效力湖人的40年中，West還成功擔任了球隊主教練，他在管理層的出色表現鞏固了他作為體育史上最偉大高管之一的美譽。他在NBA的任期內幫助建立了八支冠軍球隊，這一傳奇成就也反映了他在球場上的卓越表現。和貢獻者身分皆入選名人堂的人。我很珍惜我和West的友誼，以及他多年來與我分享的關於籃球中的知識。我們代表NBA向West的妻子、他的家人以及他在NBA社區的許多朋友致以最深切的哀悼。」Silver在結尾如此寫道。
West總冠賽生涯得到1679分 力壓詹皇排第一
West在總冠軍賽寫下無數傳奇紀錄，他是目前總冠軍賽得分史上第一的球員，生涯9次打進總冠軍賽，總得分來到1679分，超過排名第2的LeBron James的1562分，以及賈霸的1317分、喬丹的1176分。
除此之外，West曾經在總冠軍賽有31場得分破30，展現可怕的得分穩定性，他的總冠軍賽累計出手次數1333次、總冠軍賽罰球出手551次和命中455次也都是紀錄。