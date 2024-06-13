資歷不足未受邀？黃埔百年校慶沒邀退將于北辰　陸軍曝邀請標準

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陳建義指出，校慶典禮由陸、海、空三軍官校及國防大學政戰學院、管理學院、理工學院等6所軍事校院學生，編成演習部隊接受校閱；分列式則以陸軍軍官學校軍樂隊為首、並由巨幅國旗隊、陸官「黃埔、南京、成都、鳳山」等四時期服飾展車隊、傑出校友、校友正步連、聯合校旗隊、國外友校校旗隊及各校學生連之順序通過司令臺，展現「三軍一體、同根同源」與「承先啟後、薪火相傳」的時代意義。
陳建義進一步提到，下午營區開放活動內容豐富，涵蓋動態表演、靜態展覽及互動體驗等多元項目。動態表演部分，包括三軍樂儀隊、中正預校樂旗隊、陸戰學校莒拳隊、特指部戰技隊、陸軍專校戰鼓及軍樂隊踩街遊行等表演，並安排由校友組成的橄欖球隊和足球隊與陸官學生隊伍舉行友誼賽，精采比賽決不容錯過；靜態展覽方面，除中正堂所展出的「埔光聯展」和「教學成果展」外，並規劃於校史館內展出「黃埔建校百年特展」，透過專業的史政導覽員的介紹說明，帶領民眾一同瞭解黃埔百年的歷史意涵。
媒體詢問未邀請于北辰一事，陳建義表示，邀訪對象有總統府人員、政府官員、歷任部長與總長、退役上將、歷任官校校長、與我國有互動的官校校長、立委與地方仕紳等，邀請函寄發並非退役將領都在受邀之列，歷任校慶是以畢業40年、50年、60年的校友為邀請對象，相關名單透過校友總會實施彙整，以及與陸軍官校做協調上確認。
退輔會主委嚴德發今日上午在立院受訪表示，有極少數退將校赴中國大陸參加對岸舉辦的黃埔校慶，媒體詢問軍方有掌握有多少退將赴中參加活動嗎？陳建義說，根據退輔會掌握都是個人行為，沒有組團赴大陸參加黃埔校慶的情況；針對鳳山黃埔校慶參加人數，陳建義表示，考慮到動線安排，有2500個席位，不是只有邀請軍方，還有邀請政府官員與地方仕紳，要到當天才能做說明。