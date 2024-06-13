鼎泰豐漲價了！曹西平感嘆「吃不起」　物價飆漲有感吐心聲引共鳴

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不過，曹西平接著說道：「你有錢當然覺得炒飯300元沒有什麼，對於沒有錢的人炒飯300元就算是很貴了，150元到200元我可以接受這個價錢，跳到300元我就覺得有點點吃不下去了，好像份量不大的樣子我印象中。」
而鼎泰豐昨（12）日也透過官網發出聲明表示：「感謝您長久以來的愛護與肯定。考量營運成本增加，將於113年6月12日星期三起，調整部分餐點價格。懇請繼續惠予支持。」根據《三立新聞網》報導，鼎泰豐這次調漲品項高達150項，像是小籠包一顆就漲3元，排骨蛋炒飯則是漲到一份310元，最貴的蝦仁肉絲蛋炒飯漲到一份360元。據了解，鼎泰豐為了提供優良服務與餐點品質，公司需要留住人才和招募新血，因營運成本增加，才會調漲。
而曹西平本身也有在台北西門町和台中一中商圈經營飾品店，他知道人事成本負擔不小，也明白錢都要花在刀口上，所以看到鼎泰豐漲價，他也無奈地說：「酸民又要酸我了，吃不起就不要吃啊哈哈哈嗶嗶嗶醜八怪，對啊！就是吃不起也不想吃啊怎樣，我自己炒蝦仁炒飯我要炒多少就炒多少，我炒我自己想吃的口味，我放多少蝦子看我自己愛怎麼放，放個蘿蔔乾在旁邊，自己吃的很開心不用排隊不用等你叫號，還要罰站ㄧ個多小時。」曹西平認為物價飆漲的有點離譜。
不少網友也都紛紛留言表示：「應該是人事成本高，如果自己買來炒，可省一半」、「請員工的錢都算進去了吧？員工多當然成本就會高了」、「這麼貴實在吃不下去，漲價漲得太離譜」、「感覺最近不少東西都在漲價，好無奈啊」、「沒錢就不要吃這麼貴就好了，反正還是有很多便宜又好吃的東西。」