關禁閉也擋不住！慧友遭列處置股「拉第8根漲停」 創近17年新高
輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳6月2日在台大演講時，秀出有著43家台廠合作夥伴的AI地圖背板，被市場稱為「黃仁勳概念股」。其中被稱為「最強妖股」的慧友，原本只有25.8元，被黃仁勳點名後的每個交易日都強攻漲停，至今（13）日已經拉出第8根漲停板，來到55元，強漲1.13倍。
記者陳郁柔／台北報導
證交所前日公告慧友從6月12日至6月25日共10個營業日列為「處置股」，處置包括以人工管制撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次；不過即使是關禁閉也擋不住慧友的漲勢，今日是遭處置的第二個交易日，也再度跳空漲停緊鎖漲停價55元，連續拉出第8根漲停板，並且創下2007年11月以來，也就是近17年新高。
由於慧友被列入「注意股」，依證交所要求公布營運資訊，慧友自結4月稅後淨利達到新台幣近5000萬元，年增60%；淨利約1800萬元，年增240%，每股淨利（EPS）0.26元；累計今年前4個月營收1.31億元，年增3.59%。
慧友第一季營收為8200萬元，稅前淨損1100萬元，本期淨損1400萬元，EPS每股虧損0.21元；累計今年前4月營收1.32億元，年增3.59%，根據4月自結獲利，單月獲利已可彌補首季的虧損。
慧友1995年成立，為深耕自有品牌監控系統廠商，產品主要定位在中階市場，以自有品牌EverFocus行銷於全球；慧友專注邊緣運算領域並且研發出邊緣運送監控產品，主要應用在車載領域，同時打入美國及國內多家車用及運輸業者；另外，也整合旗下工業電腦業務，打進英特爾、輝達平台供應鏈。
慧友表示，旗下智聯電腦、車載應用，部分產品使用採用輝達晶片，並發展AI邊緣運算的影像處理功能，在7項產品中，AI邊緣運算產品占整體營收比重達3成，看好AI需求未來愈來愈強，將能提高營運規模。