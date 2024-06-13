越南投資最大缺點是電荒！需大量仰賴煤炭 綠能產電量能負荷
越南每到5月熱浪來襲、民生用電量大增，就會造成缺電潮，去年缺電潮造成越南14億美元（約等同於新台幣420億元）的經濟損失，占該國GDP的0.3%。為了不讓惡夢重演，越南政府正在推行包括節能措施、電網升級、監管改革和大規模增加煤電的政策，然而越南未來幾週的用電量將達到創紀錄的高點，主要推崇的綠能產電量不夠，勢必要依賴大量煤炭供電。
國際中心賴正琳／綜合報導
《路透社》報導，越南煤炭使用量今年前5個月大幅增加，煤電平均佔發電量的59%，這比例不僅高於去年同期的近45%，也高出2021年的41%。即便政府祭出不少措施，例如越南國有電力集團也採取總部熄燈、關閉空調等方式以身作則，但不仰賴煤炭發電的話將讓越南再度出現缺電潮。
隨著越南的經濟和電力需求在過去10年來一路激增，越南的煤炭發電量也隨之增加，導致相關碳排放量翻了3倍。雖然越南曾勸說國際投資者投入155億美元資金，幫助越南逐步淘汰落後的煤電，但不斷飆升的電力需求使得越南越來越難以履行氣候變遷承諾。
國有越南電力集團（EVN）統計顯示，今年前3個月，國有越南電力集團商業發電總量超過620億度，較2023年同期增加超過11%。越南工商部對2024年全年越南各電廠發電量及進口電力做出修正，估計將較2023年底的規劃多出40億度，總計將達到逾3100億度。