揭胡歌來台「魔鬼藏在細節」 她曝統戰高官同時下機、參與同活動
中國男星胡歌昨（12）日來台出席在松山文創園區舉辦的《對話青年》活動，與眾多年輕導演對談，不過，民進黨台北市議員許淑華質疑，上海市台辦主任鍾曉敏與胡歌同時下飛機、參與相同活動；她強調，中共統戰手法變化多樣，就近在日常之中，一定要保持警覺。
記者陳佩君／台北報導
許淑華表示，從胡歌訪台一事，發現中共統戰手法多樣化，用文化交流掩飾背後統戰陰謀，而鍾曉敏來台，但大家很少看到相關消息，因為魔鬼藏在細節裡，胡歌與其同時下飛機，也參加同一個「青年對話」活動，分享影視產業的心得。
許淑華追查發現，該活動異常低調，外界無從得知細節，這不禁讓她好奇，「台辦」統戰高官，到底和台灣青年、學生們分享了什麼？胡歌是不是中共統戰的障眼法？只是為了轉移媒體焦點？
許淑華提到，早在去年台北市長蔣萬安就邀請上海市長來台，如今鍾曉敏很可能是來試水溫，為雙城論壇佈局，或想藉由台北市找統戰機會，試圖從地方包圍中央。
許淑華認為，中國在國會擴權法案三讀後，會不斷用軍演、逼迫藝人表態、民間交流活動等不同角度騷擾台灣，中共統戰手法變化多樣，就近在日常之中，一定要保持警覺，清楚敵人的作戰手法，這才是守護台灣的最有效方法之一。