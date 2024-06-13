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台積電衝至935元再創高、相關族群動起來！台股午盤上漲224點

▲台北股市多頭擋不住，今（13）日再度改寫歷史新高，午盤上漲224.58點，來到22273.54點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市多頭擋不住，今（13）日再度改寫歷史新高，午盤上漲224.58點，來到22273.54點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市多頭擋不住，今（13）日再度改寫歷史新高，開盤在台積電的領軍下，上漲168.68點、來到22217.64點，盤中更是一度來到22440.1點、上漲391.14點，再寫歷史新高，不過盤中遇到獲利了結賣壓出現，午盤漲點收斂到224.58點或1.02%，來到22273.54點，預估成交量為5300億元。

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大盤再度創高，中小型股也不惶多讓，櫃買指數上漲2.31點或0.87%，來到266.44點，再創24年新高水準，預估成交量為1200億元。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：陽明、鴻海、聯電、英業達、力積電；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯發科、奇鋐、華城。

帶領台股再創新高的最大功臣就是電子權值股，尤其是權王台積電，今日除息3.5元，一開盤就跳空以923元開出，秒填息，盤中一度衝上935元、再創新天價，市值也突破24兆元，衝達24兆2492億元，不過午盤漲幅收斂，上漲12元或1.32%，來到918元；鴻海上漲2.5元、來到190元，再創16年來新高紀錄；聯發科則是上漲75元或5.77%、來到1375元。

權值股的走高，也帶動相關概念股同樣強勁，首先是半導體族群，午盤類股指數上漲1.5%，穎崴、精材亮燈漲停，力旺上漲逾8%，京元電子上漲逾7%，瑞耘、采鈺上漲逾6%，M31、金麗科上漲逾3%。

此外，IC設計族群也表現強勁，倚強科亮燈漲停來到52元，力旺、立積上漲逾8%，聯發科、鈺太上漲逾6%，譜瑞-KY、亞信、創惟、瑞昱上漲逾5%。

重電類股今日也有表現，推動電機機械類股午盤上漲2.6%，暫居漲幅排行冠軍，華城上漲逾7%，亞力上漲逾5%，亞德客-KY、士電上漲逾3%。

AI概念股也同樣走強，午盤類股指數上漲2.4%，暫居漲幅排行亞軍，英業達、和碩上漲逾4%，緯穎、微星上漲逾3%，奇鋐、研華、宏碁、光寶科、藍天、廣達、神基、樺漢上漲逾2%。

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