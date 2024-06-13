美智庫學者示警中共攻台時機　外交部這樣說

針對美國著名智庫學者、國土安全顧問阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）警示，中共攻台時機點可能落在2027至2032年，呼籲各界關心台灣。外交部今（13）日回應，這類臆測只證明一件事實，就是中國任意升高對台軍事威脅等動作，已引起各界高度關注。「台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素」，世界各國並已展開積極的合作。
記者林詠青／台北報導
外交部13日舉行例行記者會，針對阿爾佩洛維奇昨天接受媒體專訪時，呼籲各界關心台灣安全等警示，外交部發言人劉永健回應，外交部不會臆測或評論中國是否攻台、或是何時攻台，政府的政策很清楚，就是秉持四個堅持，「不卑不亢維持現狀」。
劉永健強調，這類臆測只證明一件事實，就是中國任意升高對台的軍事及灰色地帶脅迫，並逐步片面改變台海現狀的意圖與動作，已引起各界的高度關切，而國際間對此已有共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。「世界各國並已展開積極的合作，來維持區域的和平穩定。」
他也進一步指出，誠如賴清德總統就職演說提到，面對來自中國的各種威脅與滲透，我方必須展現守護國家的決心，提升全民的防衛意識，健全國安法制，並且積極落實強化國防力量、建構經濟安全、展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，跟全球民主國家合作形成和平共同體，發揮威懾力量避免戰爭發生，追求以實力來達到和平。