招手朱立倫支持廢考監 學姐黃瀞瑩呵呵笑：算給政治精算師看
民眾黨多次表示支持廢考監，近日綠委也發動連署提案，不過，國民黨內部則有不少雜音。對此，民眾黨立委黃國昌與台北市議員、「學姐」黃瀞瑩都呼籲國民黨主席朱立倫響應，黃國昌盼朱立倫「冷靜下來想一想」，黃瀞瑩則是呵呵笑回「你要算給他看，因為他是政治精算師」。
記者林詠青／台北報導
「學姐」黃瀞瑩與民眾黨發言人徐千晴在鋒燦傳媒主持《週五不政經》節目，並邀請同黨立委黃國昌，直球回覆敏感問題。針對是否支持廢考監？黃國昌則強調，黨主席柯文哲競選總統時的政見就已提及，「柯文哲的政見就是我們的政見」。
至於民進黨立委陳亭妃也提案尋求連署，黃國昌則表示樂見響應，他並透露，國民黨其實也有不少立委私下表達支持，「特別是年輕一輩」，還偷偷要他把提案拿給他們簽。黃國昌表示，能理解藍營內部有雜音，不過還是跟國民黨主席朱立倫喊話：「朱主席，真的！我們冷靜下來想一想，來吧！加入一起廢考監的行列。」黃瀞瑩聽了則是忍不住呵呵笑，並回應：「你要算給他看，因為他是政治精算師。」
針對是否支持藍營提案修黨產條例？黃國昌則是直言，把不義黨產收回國家、還給人民，「絕對是一件正確的事情」。他表示，自己會勸國民黨，「這種事情不要再搞」，特別是修法技術拙劣，還想溯及既往，「真的不好看」。