新冠疫情再起！卓榮泰籲國人施打疫苗 命部會準備充足量能
新冠肺炎進入流行期！根據疾管署日前公布，相較於上周新增328例本土中重症病例，增加25%。對此行政院長卓榮泰今（13）日於院會表示，國人關心新冠肺炎疫情再起可能性，為因應目前環境唯有再次超前部署，避免病毒再起，請衛福部準備充足疫苗量能，並呼籲國人踴躍施打疫苗，提醒部會務必帶給國人足夠的保障。
記者陳威叡／台北報導
對卓榮泰表示，近期國人關心新冠肺炎疫情再起的可能性，4年前疫情剛起來的時候，對國人生命、健康與財產都造成很大的威脅，為因應目前環境，只有再次超前部署避免病毒再起，請衛福部準備充足疫苗量能，也呼籲國人踴躍施打疫苗，保護自己與家人安全，提醒部會務必帶給國人足夠的保障。
而衛福部補充，以實證醫學為基礎，參考各國防治經驗，依據疫情發展趨勢，適時調整相關防治作為，修訂病例定義以監測重症個案為主，同時掌握急重症醫療量能，適時調度，另也適時修訂診療指引及各類抗病毒藥物領用方案，目前Paxlovid儲備量20.8萬人份、瑞德西韋11.2萬劑。
衛福部也表示，將辦理民眾衛教宣導，有疑似症狀及前往高風險場所建議佩戴口罩；為提升接種效能，加速建立國人群體免疫力，積極採購疫苗，並規劃疫苗接種計畫與相關獎勵措施，目前新冠XBB疫苗累計接種276.4萬人次，全國接種率11.36%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.54%、1.55%；疫苗庫存莫德納291.7萬劑、Novavax 5.3萬劑。