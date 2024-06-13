新冠疫情升溫　陳其邁籲盡速補打XBB疫苗

近期COVID-19疫情升溫，國內上週（6/4-6/10）新增328例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週（5/28-6/3）新增263例上升，研判疫情上升且進入流行期。高雄市長陳其邁今（13）日提醒大家，疫苗還是最有效的工具，呼籲大家盡速補打XBB疫苗，才能增加保護力。
記者郭凱杰／高雄報導
國內上週（6/4-6/10）新增328例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週（5/28-6/3）新增263例上升，累積併發症中65歲以上長者占79％；另上週新增20例死亡病例，較前一週新增26例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90％，研判疫情上升且進入流行期。高雄市長陳其邁今天上午出席「人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司陳淑萍董事長捐贈救護車儀式」，並於會前接受媒體聯訪，做出上述表示。
陳其邁表示，前段時間以A流為主，佔所有上呼吸道疾病30％左右，現在COVID-19從原來10％左右現在升高到15％，「疫苗還是最有效的工具」，一般民眾第一劑打完後，有關XBB疫苗大概就沒打了，保護率會逐漸降低。
陳其邁呼籲，要趕快去補打XBB疫苗，才能增加保護力，尤其高風險族群及長輩更是一定要打相關的疫苗。因為病毒株在高風險族群造成重症及死亡比例相對較高。
陳其邁也指出，民眾在醫療院所及長照機構時，中央衛福部建議戴上口罩。陳其邁認為，做好個人防護，再加上打疫苗就可以讓疫情降低，以保護自己的健康，特別呼籲民眾盡速施打疫苗。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。