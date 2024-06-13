前共軍艇長駕快艇直闖淡水河口 軍方坦言：小型目標掌握有限制性
中國阮姓男子上周日（9日）獨自駕著快艇，一路從福建寧德港橫越台灣海峽長驅直入台北淡水河口，直到撞到台灣交通船並在港口登陸後才遭到海巡人員逮捕，北部中樞出現防衛破口，引發輿論一片譁然。國防部官員今日表示，雖然我國海域執法平時是海巡署權責，但是國防部就國防安全維護，不分平戰時責無旁貸，事發後仍要求所屬的第三作戰區做檢討，後續針對區域聯防、重要軍事目標與關鍵基礎設施防護作檢討。
記者呂炯昌／台北報導
國防部今日例行記者會上，媒體詢問中國解放軍前海軍艇長駕快艇直闖淡水河口一事，國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將答覆表示，雖然海域執法在平時是海巡署權責，但是國防部針對國防安全不分平戰時責無旁貸，事發後仍要求所屬的第三作戰區著召集海巡署、岸巡部隊做檢討，後續針對區域聯防機制、重要軍事目標、關鍵基礎設施防護做檢討。
海軍司令部參謀長邱俊榮中將表示，海上所有事物都是海巡與海軍共同綿密聯繫與應處，海上目標掌握牽扯到目標大小、天候、海像，這類的小型快艇在掌握上有其一定限制度，未來會強化海上目標掌握與整合，共同應處是海軍與海巡責無旁貸的責任。
邱俊榮表示，海軍跟海巡雙有簽有相互支援協定，不管是平時各責任轄區的海上勤務部隊、海巡與岸巡部分，透過情指中心海上只要有不明目標出現，雙邊就會進行綿密情傳；針對灰色地帶應處，從2年前中共軍演守護24浬線部分，海軍會支援海巡，海巡會第一線非公務船舶應處，後續會強化針對小型目標作為。