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特斯拉股東表決「2大決議」！560億美元薪酬方案通過　馬斯克好樂

▲電動車大廠特斯拉，針對執行長馬斯克（圖）的薪酬方案、將公司註冊地點從德拉瓦州遷至德州2項議案，進行投票表決，都獲得較大優勢通過。（圖／美聯社／達志影像）
▲電動車大廠特斯拉，針對執行長馬斯克（圖）的薪酬方案、將公司註冊地點從德拉瓦州遷至德州2項議案，進行投票表決，都獲得較大優勢通過。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

特斯拉股東大會於美國當地時間13日登場，針對執行長馬斯克（Elon Musk）的薪酬方案（560億美元）、將公司註冊地點從德拉瓦州遷至德州2項議案，進行投票表決。馬斯克在社群媒體平台「X」上透露，2項股東決議目前都獲得較大優勢通過，並感謝股東們的支持。

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綜合《路透社》等外媒報導，部分投資者認為，有關馬斯克薪酬的投票，是對其領導力的考驗，儘管他確實推動特斯拉往前，並對特斯拉的成功貢獻不斐，但該公司近期的銷售和利潤確實呈現放緩趨勢。

特斯拉董事會則表示，馬斯克理應獲得這一待遇，因為他實現了特斯拉在市值、收入和盈利的所有目標，強調薪酬方案也是確保馬斯克繼續為特斯拉付出的必備條件。

爭議薪酬方案

特斯拉在2018年向馬斯克提出，先以不支薪為條件，若公司達到特定的營運目標，馬斯克便可獲得公司股份作為酬勞，並能分批解鎖選擇權獎勵，以較低的價格購買更多股票、賣出獲利，以2018年授予選擇權時的估計價值來看，約為560億美元。

然而，並非所有股東都同意此方案，而1位德拉瓦州的法官也在今年1月以投資者獲得資訊不足為由，質疑薪酬協議的公平性，撤銷了該方案。特斯拉董事會隨後在提供新揭露資訊的情況下，再次提交了方案進行投票，馬斯克也表達不滿，直言：「永遠不要在德拉瓦州註冊你的公司」，並將薪酬方案與遷移公司註冊地點一併提交表決。

投票前，包括挪威主權財富基金（Norway's sovereign wealth fund）、加州兩大退休基金（CalPERS）在內的一些股東已經放話，認為薪酬方案金額過高，將投下反對票。

1位熟悉初步投票統計的消息人士，證實了馬斯克貼文的真實性，並表示大型投資者和散戶都對決議案得出「是」的結論。不過股東們在年會開始之前，還是能變更投票。

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