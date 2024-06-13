特斯拉股東表決「2大決議」！560億美元薪酬方案通過　馬斯克好樂

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特斯拉董事會則表示，馬斯克理應獲得這一待遇，因為他實現了特斯拉在市值、收入和盈利的所有目標，強調薪酬方案也是確保馬斯克繼續為特斯拉付出的必備條件。
爭議薪酬方案
特斯拉在2018年向馬斯克提出，先以不支薪為條件，若公司達到特定的營運目標，馬斯克便可獲得公司股份作為酬勞，並能分批解鎖選擇權獎勵，以較低的價格購買更多股票、賣出獲利，以2018年授予選擇權時的估計價值來看，約為560億美元。
然而，並非所有股東都同意此方案，而1位德拉瓦州的法官也在今年1月以投資者獲得資訊不足為由，質疑薪酬協議的公平性，撤銷了該方案。特斯拉董事會隨後在提供新揭露資訊的情況下，再次提交了方案進行投票，馬斯克也表達不滿，直言：「永遠不要在德拉瓦州註冊你的公司」，並將薪酬方案與遷移公司註冊地點一併提交表決。
投票前，包括挪威主權財富基金（Norway's sovereign wealth fund）、加州兩大退休基金（CalPERS）在內的一些股東已經放話，認為薪酬方案金額過高，將投下反對票。
1位熟悉初步投票統計的消息人士，證實了馬斯克貼文的真實性，並表示大型投資者和散戶都對決議案得出「是」的結論。不過股東們在年會開始之前，還是能變更投票。