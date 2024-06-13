官員參戰赴民進黨全台宣講活動？行政院：沒有安排

國會改革法案炎上，行政院經總統核可後正式移請立院覆議，而政委林明昕近日來也頻繁透過網路節目專訪說明政院態度，民進黨也從明日起開始將在全台舉辦「反擴權護民主」宣講活動，媒體關注政院是否有官員下鄉宣講，對此行政院發言人陳世凱今（13）日表示無此安排，但各種溝通管道會把握，無論是網路或媒體，持續溝通努力，希望立院能有正面的回應。
記者陳威叡／台北報導
立法院今日針對覆議案進行朝野協商，最後決議將在周三、四邀行政院長卓榮泰備詢，並在21日進行表決。對此陳世凱表示，院長若有需要到院會說明的也一定會配合，一切都尊重立法院安排。
陳世凱也表示，行政院提出覆議的目的，是希望透過憲政運作過程，請立院再次審視法案內容，找出符合憲法跟國家利益的最大共識，回應公民社會各界的訴求，強調會透過各種管道，增進彼此間的對話跟討論空間。
媒體追問後續是否將提釋憲，陳世凱表示，希望得到立法院正面的回應，希望會有好的結果。未來假設法律公佈之後，對於要不要釋憲這件事，等法律公布後會再做研議。
而對於民進黨從明起舉辦全台宣講，是否有官員也將一同下鄉說明，陳世凱表示無此安排，但各種溝通管道會把握，無論是網路或媒體，持續溝通努力，希望立院能有正面的回應。