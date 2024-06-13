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紀念老四川創辦人梁朝辰　遺孀陳淑萍捐高市府價值560萬救護車

▲前義交大隊大隊長梁朝辰遺孀，人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司董事長陳淑萍，今天捐贈1輛救護車給消防局，由市長陳其邁代表接受。(圖／記者郭凱杰攝,2024.06.13))
▲前義交大隊大隊長梁朝辰遺孀，人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司董事長陳淑萍，今天捐贈1輛救護車給消防局，由市長陳其邁代表接受。(圖／記者郭凱杰攝,2024.06.13))

記者郭俊暉郭凱杰／高雄報導

「先生還在，他指引我這麼做！」也算是完成先生擔任四屆高雄市義交大隊長的心願，為社會盡一份力量。」前義交大隊大隊長大隊長梁朝辰遺孀，人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司董事長陳淑萍，今（13）日延續梁朝辰熱心公益的精神，在梁朝辰辭世周年前夕，特別捐贈總價560萬配備電動擔架床自動舉升系統的救護車給消防局，由高雄市長陳其邁代表接受。

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▲人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司董事長陳淑萍今天延續梁朝辰熱心公益的精神，在梁朝辰冥誕前夕特別捐贈總價560萬的救護車給消防局，由市長陳其邁代表接受。(圖／記者郭俊暉攝,2024.06.13)
▲人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司董事長陳淑萍今天延續梁朝辰熱心公益的精神，在梁朝辰冥誕前夕特別捐贈總價560萬的救護車給消防局，由市長陳其邁代表接受。(圖／記者郭俊暉攝,2024.06.13)
陳其邁除感佩梁朝辰生前關心社會公益，也創辦老四川盃棒球賽，更回憶在疫情期間缺乏物資，梁朝辰打電話給他說看需要什麼防疫物資都願意捐贈。並指出這輛救護車是梁朝辰前董事長公益精神的延續。

▲市長陳其邁與陳淑萍董事長一銅參觀新捐贈救護車各項設備。(圖／記者郭俊暉攝,2024.06.13)
▲市長陳其邁與陳淑萍董事長一同參觀新捐贈救護車各項設備。(圖／記者郭俊暉攝,2024.06.13)
老四川創辦人梁朝辰去年6月在家中因胃出血猝逝，享年56歲。由於他平時就熱心公益與贊助運動，目前擔任老四川董事長的遺孀陳淑萍，決定捐贈一台價值560萬的頂級救護車給高雄市消防局，延續先生的遺志。捐贈儀式在高市府四維中心舉行。

陳其邁也針對車輛的先進設備表示，此輛救護車配備自動升降擔架、自動心肺復甦機、血氧濃度測量儀和呼吸二氧化碳濃度測量儀等設備，總價值達560萬元。

他進一步表示，高雄市每年約有15萬7千餘次救護車出勤，平均每3分鐘就有一次救護任務，這輛新救護車將大幅提升高雄市的緊急救護能力，使高雄市的救護體系更加完備，進一步讓市民的生命安全得到更完善的保障。

陳其邁也感謝陳淑萍董事長的善舉，同時，他也感念梁前董事長在擔任義交大隊長期間，不僅在急難救助和疫情期間捐贈醫療物資，也積極推動青少年棒球運動，設立「老四川盃」棒球比賽，對社會貢獻卓著。

消防局指出，今天受贈的救護車將配置於鳳山消防分隊使用，借由該輛配備電動擔架床、電動擔架床自動舉升系統、自動心肺復甦機、潮末二氧化碳監測儀、血氧濃度分析儀、骨針等精良醫療設備，為消防局設備最完善的救護車，外觀塗裝高亮度「巴騰堡格紋反光標識」及裝設「次音頻喇叭」等各項主、被動安全設備救護車正式應勤，守護市民生命財產安全。

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