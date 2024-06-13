紀念老四川創辦人梁朝辰　遺孀陳淑萍捐高市府價值560萬救護車

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老四川創辦人梁朝辰去年6月在家中因胃出血猝逝，享年56歲。由於他平時就熱心公益與贊助運動，目前擔任老四川董事長的遺孀陳淑萍，決定捐贈一台價值560萬的頂級救護車給高雄市消防局，延續先生的遺志。捐贈儀式在高市府四維中心舉行。
陳其邁也針對車輛的先進設備表示，此輛救護車配備自動升降擔架、自動心肺復甦機、血氧濃度測量儀和呼吸二氧化碳濃度測量儀等設備，總價值達560萬元。
他進一步表示，高雄市每年約有15萬7千餘次救護車出勤，平均每3分鐘就有一次救護任務，這輛新救護車將大幅提升高雄市的緊急救護能力，使高雄市的救護體系更加完備，進一步讓市民的生命安全得到更完善的保障。
陳其邁也感謝陳淑萍董事長的善舉，同時，他也感念梁前董事長在擔任義交大隊長期間，不僅在急難救助和疫情期間捐贈醫療物資，也積極推動青少年棒球運動，設立「老四川盃」棒球比賽，對社會貢獻卓著。
消防局指出，今天受贈的救護車將配置於鳳山消防分隊使用，借由該輛配備電動擔架床、電動擔架床自動舉升系統、自動心肺復甦機、潮末二氧化碳監測儀、血氧濃度分析儀、骨針等精良醫療設備，為消防局設備最完善的救護車，外觀塗裝高亮度「巴騰堡格紋反光標識」及裝設「次音頻喇叭」等各項主、被動安全設備救護車正式應勤，守護市民生命財產安全。