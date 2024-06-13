政院提覆議！綠議員卻提「藐視議會罪」　國民黨：綠式雙標再一樁

我是廣告 請繼續往下閱讀
「只有強力的監督，才是杜絕政府貪汙的防腐劑」，江怡臻強調，國民黨堅持國會改革的主張，第一、打造有權也有責的總統。只要賴清德總統願意來國會，就依序即時回答，也是賴總統在總統大選的競選政見；第二、打造尊重民意展現的國會。任何刻意不來國會接受監督，惡意反質詢，都是藐視全台灣的民意，應該給予適度懲罰；第三、打造憲法釋字的調查權。憲法釋字第325號、釋字第585號都有解釋，國會應該要有調查權，要在合乎憲法、法律救濟程序上，要讓弊案跟疑雲一一釐清，再交給司法跟監察單位後續處理。
國民黨副發言人康晉瑜也指出，民進黨過去執政將立法院當「立法局」的狀況，所以面對新的民意就抗拒、不願意接受。他表示，行政院提出覆議要推翻國會改革的法案、推翻藐視國會罪的立法，但包括桃園市、台北市、台中市、基隆市等議會的民進黨團卻提出藐視議會的法案，試問為何中央政府不願接受藐視國會的法案呢？他認為，不應該行政院反對藐視國會，但地方卻「口嫌體正直」。尤其賴清德要在地方辦說明會，民進黨議員們也應該集結辦說明會，向行政院呼籲，不要提覆議，支持國會改革法案。
「行政院覆議七大理由，充斥口號却看不出何處窒礙難行！」康晉瑜表示，憲法增修條文第3條第2項第2款規定「行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。」他試問，這七大理由，除了民粹口號，哪一個與使行政院窒礙難行有關？他舉例，第一條，沒有實質討論，違反民主原則，就是堂而皇之的行政權介入立法權的審議過程；第七條懷疑官員虛偽陳述即可科以刑責，根本就是擺明的造謠。他強調，行政院、民進黨無所不用其極地阻撓改革、抗拒國會改革、抗拒新的民意，實在是讓人撐目結舌。
凌濤指出，行政院東湊拼湊的覆議七大理由，但正式提出的覆議文件竟然變成六項理由，「其中一項民進黨側翼拿來恐嚇人民說會無差別調查民眾」，根本是胡謅的假消息，可見當時召開的記者會是假消息中心，貽笑大方。他認為，覆議理由接下來從七項變六項，再從六項變五項，都不令人意外，因為民進黨只有「輸不起」是真的。
凌濤表示，民進黨秘書長林右昌宣示民進黨中央不是選舉機器，因為他已熟知賴清德把「行政院當民進黨支部」，變成黨的傳聲筒。行政院法律部門淪為民進黨的考紀會、發言系統變成民進黨文宣部。而賴清德政府面臨三少數，總統票40%、國會少數、地方縣市少數。賴清德只能用這種行動，當成自己的遮羞布，不然面子掛不住。
至於民進黨宣講活動，凌濤質疑，「哪裡團結台灣、哪裡不是政治對決？」不願意讓總統國情報告、不願意讓官員對人民交代，保護得好好的，因此「反濫權、護民主」的行動，應該要正名為「媽寶行動」，因為民進黨將賴總統、行政官員都保護得好好的，所以巨嬰有情緒是正常的，需要情緒動員。他也呼籲「媽寶行動」不要來桃園，因為民進黨桃園議會黨團支持藐視議會罪，如果來就是打臉桃園市議會黨團，雖然他們常常被打臉，但也不能這樣，證明雙標。