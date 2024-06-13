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李亦伸專欄／籃球上帝今年是塞爾提克球迷　獨行俠如今大勢已去

▲獨行俠G3回到主場，99：106不敵220公分長人Kristaps Porzingis傷停的塞爾蒂克，七戰四勝總冠軍系列賽0：3落後，獨行俠大勢已去。塞爾提克應該可以順利奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠G3回到主場，99：106不敵220公分長人Kristaps Porzingis傷停的塞爾蒂克，七戰四勝總冠軍系列賽0：3落後，獨行俠大勢已去。塞爾提克應該可以順利奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家/李亦伸

達拉斯獨行俠G3回到主場，99：106不敵220公分長人Kristaps Porzingis傷停的波士頓塞爾提克，七戰四勝總冠軍系列賽0：3落後，獨行俠大勢已去。獨行俠輸球主因：武器太少，除了Luka Doncic和Kyrie Irving兩個球星，幾個主要角色球員總冠軍賽都打不出基本水平，先發前鋒P.J. Washionton前兩戰三分球8投1中，G3還算稱職，6投3中攻下13分，但全場9投3中，命中率和進攻效率慘兮兮。防守專家先發前鋒Derrick Jones Jr.總冠軍賽三戰三分球 6投1中，場均6分，主要替補3D鋒衛Josh Green總冠軍三戰10投3中，場均3.3分。

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幾乎沒有一個角色球員和關鍵配角能頂上得分和三分球做為Luka Doncic+Kyrie Irving支撐，獨行俠今年總冠軍系列賽三戰打完，一點都不像是競爭總冠軍球隊。

角色球員失常，三分手氣不準，獨行俠教練Jason Kidd也幾乎沒有做出關鍵性調整，他當然有調整，但都沒能發揮扭轉戰局，改變比賽，創造贏球優勢作為。

獨行俠並沒能打出更好防守，這是獨行俠另一個輸球關鍵。但塞爾提克總冠軍三戰得分分別是107、105、106，投籃命中率也不是高得嚇死人，很難論斷獨行俠防守一團糟。

只能說，塞爾提克先發強過獨行俠，兩個頂級防守型後衛Jrue Holiday+Derrick White，兩個關鍵鋒線球星Jayson Tatum+Jaylen Brown，加上一個老經驗、可以拉開空間中鋒Al Horford，東補西防前攻後傳，建構完美先發團隊，塞爾提克戰力、對位、打法已經足夠輕鬆奪冠。 

▲塞爾提克的改變了防守對位，讓Jayson Tatum去防守對方中鋒，從而摧毀了獨行俠的擋拆進攻，成為這個系列賽勝敗關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲李亦伸認為，塞爾提克或許很強大，但也真沒有那麼強大，這支跳投大隊很吃三分手氣，G3三分球46投17中，三分命中率3成7。（圖／美聯社／達志影像）
真的是一點都不精采的NBA總冠軍賽，所有期待很多失落

1、獨行俠總冠軍賽比賽內容和表現讓人失望，獨行俠西決剋走灰狼，灰狼第二輪淘汰金塊，金塊第一輪修理湖人，我只能說一物剋一物，以獨行俠的實力、戰力站上總冠軍舞台，跟幾乎只有5-6人主力輪換的塞爾提克一比，真不是對手。

2、塞爾提克或許很強大，但也真沒有那麼強大，這支跳投大隊很吃三分手氣，G3三分球46投17中，三分命中率3成7，全場精準三分和空檔命中，就足夠打垮獨行俠。塞爾提克G3兩分球只出手36次。

3、獨行俠教練Jason Kidd或許沒招可出，也沒有更好武器可以用，但塞爾提克教練Joe Mazzulla真高明到讓獨行俠束手無策，我不認為。

塞爾提克就是五、六人主力打到底，替補角色球員有一投最好，沒一投就換一個上來，打法、對位、戰略、調整都是優勢，可能獨行俠太弱，不是塞爾提克太強，那跟塞爾提克教練滿滿英明戰略和戰術、用人無關。

4、塞爾提克強在兩個箭頭Jayson Tatum、Jaylen Brown，但贏在兩個後衛Jrue Holiday+Derrick White，運氣、形勢當然更好，因為塞爾提克沒遇上公鹿，沒撞上金塊、湖人。

籃球上帝今年是塞爾蒂克球迷

恭喜塞爾提克，獨行俠大勢已去，G4獨行俠能不能撿到一勝，一點都不重要。

▲Luka Doncic在達拉斯獨行俠末節追分階段犯滿離場，球隊最終以99：106落敗，系列賽0：3落後。他賽後受訪時表示希望自己能夠留在場上。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠大勢已去，G4獨行俠能不能撿到一勝，已不再重要。（圖／美聯社／達志影像）

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