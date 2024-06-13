李亦伸專欄／籃球上帝今年是塞爾提克球迷　獨行俠如今大勢已去

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角色球員失常，三分手氣不準，獨行俠教練Jason Kidd也幾乎沒有做出關鍵性調整，他當然有調整，但都沒能發揮扭轉戰局，改變比賽，創造贏球優勢作為。
獨行俠並沒能打出更好防守，這是獨行俠另一個輸球關鍵。但塞爾提克總冠軍三戰得分分別是107、105、106，投籃命中率也不是高得嚇死人，很難論斷獨行俠防守一團糟。
只能說，塞爾提克先發強過獨行俠，兩個頂級防守型後衛Jrue Holiday+Derrick White，兩個關鍵鋒線球星Jayson Tatum+Jaylen Brown，加上一個老經驗、可以拉開空間中鋒Al Horford，東補西防前攻後傳，建構完美先發團隊，塞爾提克戰力、對位、打法已經足夠輕鬆奪冠。
真的是一點都不精采的NBA總冠軍賽，所有期待很多失落。
1、獨行俠總冠軍賽比賽內容和表現讓人失望，獨行俠西決剋走灰狼，灰狼第二輪淘汰金塊，金塊第一輪修理湖人，我只能說一物剋一物，以獨行俠的實力、戰力站上總冠軍舞台，跟幾乎只有5-6人主力輪換的塞爾提克一比，真不是對手。
2、塞爾提克或許很強大，但也真沒有那麼強大，這支跳投大隊很吃三分手氣，G3三分球46投17中，三分命中率3成7，全場精準三分和空檔命中，就足夠打垮獨行俠。塞爾提克G3兩分球只出手36次。
3、獨行俠教練Jason Kidd或許沒招可出，也沒有更好武器可以用，但塞爾提克教練Joe Mazzulla真高明到讓獨行俠束手無策，我不認為。
塞爾提克就是五、六人主力打到底，替補角色球員有一投最好，沒一投就換一個上來，打法、對位、戰略、調整都是優勢，可能獨行俠太弱，不是塞爾提克太強，那跟塞爾提克教練滿滿英明戰略和戰術、用人無關。
4、塞爾提克強在兩個箭頭Jayson Tatum、Jaylen Brown，但贏在兩個後衛Jrue Holiday+Derrick White，運氣、形勢當然更好，因為塞爾提克沒遇上公鹿，沒撞上金塊、湖人。
籃球上帝今年是塞爾蒂克球迷。
恭喜塞爾提克，獨行俠大勢已去，G4獨行俠能不能撿到一勝，一點都不重要。