《百萬小學堂》容容長大變超仙！現為CS工程師 和小西瓜友情依舊
由張小燕主持的益智節目《百萬小學堂》從2008年開播到2013年結束，裡面的小學生班底令觀眾印象深刻，10年過去也令不少人好奇這些小朋友的近況。當時就讀天母國小的成員容容（吳欣容）近期登上網紅Kelly Tsai的YouTube頻道分享現況，亮麗的外貌也吸引眾人目光，「容容好有明星架勢非常漂亮！」
記者薛羽彤／綜合報導
Kelly表示繼上次邀請到小西瓜拍影片後，才發現小西瓜和容容一直有聯絡，於是請小西瓜牽線聯繫上容容。容容在Kelly的影片中回憶當時進節目的契機和趣事，她當時坐在觀眾席看節目覺得很有趣，又看到節目在招生決定試試看，在面試時，她隨口說會跳locking，面試官竟讓她即興表演，後來就被選上。
容容提到最酷的事，當時成龍的兒子房祖名來節目錄影，看到容容就問她對拍MV有沒有興趣，當時她沒想太多給予肯定的回答，之後真的收到邀約，出演房祖名的MV〈最好的我〉，飾演女主角小時候。此外，當時節目收視率不錯，小學生人氣旺，還有舉辦簽章會，和粉絲見面，容容現在回憶起來直呼「真的很像明星的待遇。」
容容也分享自己的求學歷程，國中、高中讀私立學校，大學則讀美國加州大學柏克萊分校，主攻CS電腦科學，目前在一家新創的公司當軟體工程師。容容難得現身，勾起許多觀眾回憶，紛紛在留言區直呼，「容容好有明星架勢非常漂亮...我被圈粉了」、「容容的口條真好，不愧是經過電視圈歷練的」、「容容氣質超好」、「希望這個系列一直下去。」