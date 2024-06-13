民進黨議員提「藐視議會罪」 國民黨轟作秀：看不下去綠式雙標
對於民進黨阻擋國會改革法案，國民黨今（13）日再次召開記者會，表示中央反對藐視國會的國會改革，地方議會卻提出藐視議會的提案，根本是雙標作秀，呼籲提出「藐視議會罪」的民進黨議員，應該嚴正譴責行政院提出覆議案。
記者莊蕙如／台北報導
新北市議員江怡臻表示，民進黨已經喊國會改革多少年，但這次國會改革過程中，看得出民進黨沒有真心做改革，民進黨只想「讓行政權獨大，讓國會權變小」，所以民進黨的國會改革就是一場騙局。民進黨嚐到8年的行政權力，就忘了在野時的初衷，想要推動國會改革的理想，驗證了「絕對的權力使人絕對的腐化。」
江怡臻進一步指出民進黨阻擋國會改革的原因，她表示，過去8年的疫苗、快篩、光電等弊案，以及台文館的抄襲案等見不得光的事件，就是民進黨要力抗改革的目的。
國民黨副發言人康晉瑜也指出，民進黨過去執政將立法院當立法局，所以面對新的民意就抗拒、不願意接受。
康晉瑜表示，行政院提出覆議要推翻國會改革的法案、推翻藐視國會罪的立法，但包括桃園市、台北市、台中市、基隆市等議會的民進黨團，卻提出藐視議會的法案，試問為何中央政府不願接受藐視國會的法案呢？
康晉瑜認為，不應該行政院反對藐視國會，但地方卻「口嫌體正直」。尤其賴清德要在地方辦說明會，民進黨議員們也應該集結辦說明會，向行政院呼籲，不要提覆議，支持國會改革法案。