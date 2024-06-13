中國釋善意？雙城論壇先遣團層級提升 北市府：持正面態度看待
台北上海雙城論壇將在7月底或8月底舉辦，台北市長蔣萬安今（13）日接見上海台辦主任鍾曉敏等一行上海市訪團。由於此次是自2020年後首派上海台辦主任來台，面對中國方面釋出善意使層級提升，台北市政府發言人殷瑋表示，用正面的態度看待。
記者呂炯昌／台北報導
針對蔣萬安和鍾曉敏見面的會談內容，殷瑋會後轉述說，雙方氣氛很融洽，蔣萬安先向上海台辦致謝，對於去年在上海舉辦的雙城論壇相關安排、種種規劃、時程參訪等都記憶尤新。鍾曉敏也提及蔣萬安去上海時跟上海市長龔正自拍，以及到豫園跟民眾互動、黃浦江旁的濱江公園騎車等，給兩岸民眾留下深刻印象。
殷瑋也提到，蔣萬安提及，雙城論壇其實是行之有年的機制，14屆下來簽了45項MOU，去年簽了3項，其中的羽毛球部分，今年7月將由北市大校長親自帶隊到對岸跟上海體大進行交流，實現MOU實質內容，推動更多的上海與台北之間雙城交流。
媒體追問龔正有可能來台嗎？殷瑋說，這個都在工作層級上，也都會有進一步的規劃跟聯繫，那如果有比較確定的消息，會主動來跟大家說明。
媒體問龔正要來的話，是否要行文陸委會去報告？殷瑋說，當然對一切都會依法、依規定、依慣例來進行，雙城論壇是行之有年的機制，不可能去超越這個機制去進行，還是都會去依照中央給定的原則，依照既有的法規，按時程、按規定來進行申報，這都沒有問題。