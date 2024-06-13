柯建銘突刪蔡英文3叮嚀 郭正亮爆綠營內幕：連鄭文燦都嚇成這樣
民進黨本屆在國會席次未過半，民進黨立院黨團總召柯建銘的角色更重要，她日前見了前總統蔡英文後，在臉書寫了2千字文章，呼籲黨內團結挺總統賴清德，不料卻被發現，原本蔡英文的叮嚀，卻在發文後又悄悄修改。前立委郭正亮說，現在就是賴清德最大，連一度被稱為儲君的海基會董事長鄭文燦，都嚇到不敢承認幫忙邀胡歌來台。
記者何哲欣／台北報導
郭正亮12日在《大新聞大爆卦》節目分析，前總統李登輝還在當副總統的時候，在當時總統蔣經國面前也是坐三分之一板凳，後來李登輝掌權後，對於非主流全殺，現在賴執政，就是這個味道，連蔡英文都怕賴清德不小心手滑公布論文。
郭正亮也說，連蔡英文都呼籲大家挺賴清德，這就有點保平安的味道，現在英系還有幾隻小貓？更何況，自2019年賴清德「背刺」蔡英文、挑戰她黨內總統初選後，直到2023，蔡英文對賴清德好過嗎？
郭正亮也提到，連英系前立委羅致政要再選立委，也沒機會了，連鄭文燦今天嚇到這樣，台北市的節目製作公會邀請胡歌來，因為有一檔劇要上，鄭文燦真的有協助，他就去溝通陸委會，說就讓他進來；但事後出聲明說沒有幫，「因為你沒有請示賴皇上！」