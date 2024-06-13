一殯謝幕3／房價凹陷區大噴發？已有知名建商預備插旗

名家論壇》賈程年／黃國昌的「茅廁求官記」

▲民眾黨立委黃國昌想選新北市長，人盡皆知。他最近做的事、說的話跟見的人，大概都是往這個方向，只是他絕口不說。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照片）
▲民眾黨立委黃國昌想選新北市長，人盡皆知。他最近做的事、說的話跟見的人，大概都是往這個方向，只是他絕口不說。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照片）

文/賈程年

民眾黨立委黃國昌想選新北市長，人盡皆知。他最近做的事、說的話跟見的人，大概都是往這個方向，只是他絕口不說。國民黨市議員李明賢就爆料，兩人在廁所遇到，黃國昌曾問「國民黨有可能禮讓嗎？」此話一出，逼得黃國昌趕緊否認，直說與事實有出入。黃國昌想要卻不敢說，說了卻不敢承認，這段「廁所對話」著實透露出黃國昌的內心。

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「想與能是兩回事」。黃國昌想選，但是能不能選就不一定了。畢竟新北市是全台灣最大的城市，400多萬的人口，不僅具有指標性意義，同時要能管理如此龐大的政府機器，以及多達1032位里長，絕對不是隨口說說就可以。

黃國昌現在是民眾黨不分區立委，2016年他代表時代力量參選新北第十二選區的立委，擊敗了國民黨的立委李慶華，但隨即因為黃的作風特立鮮明，加上選前隱瞞同婚修法，遭到地方發動罷免。結果同意罷免票數大於不同意票數，但未達罷免門檻而作罷。

值得注意的是，當時罷免票數中黃國昌設籍的汐止區有3成民眾出來投票，其中同意罷免有33907人，不同意的有15483人，以罷免投票來說，投票率算是高的，顯示黃國昌在地方上有很高的爭議，才會在剛上任就被發動罷免並通過連署門檻。

一位曾經遭到地方罷免的立委，現在想要重新回來參選市長，不是不行，而是他這中間是否有針對過往的表現作出相對應的回應，看來是沒有。他一開始參與島國前進，到後來的時代力量，眼看時代力量不行了，又跳到民眾黨，現在不分區立委身分再跑地方。這點，讓很吃在地經營的新北市基層，頗不以為然。

此外，現在的黃國昌屢屢靠向侯友宜，他知道若要爭取新北大位，必須要獲得侯友宜的認同，也因為侯友宜市政成績優異，所以想辦法要跟侯友宜走近一點；但殊不知，過去黃國昌被外界批評的就是立場搖擺、前後不一致，現在他為了選舉刻意做這些動作，也讓地方上議論紛紛。

幾個月前，黃國昌才抨擊，侯友宜的競選團隊根本沒有破釜沉舟的決心改變國家，還呼籲希望政黨輪替的公民，用選票讓侯友宜回去當新北市長。再之前，黃國昌曾批評侯友宜、蘇貞昌兩人的新北市長選戰淪為口水戰。

黃國昌從批判者一下變成擁護者，就像他當年支持太陽花現在卻變成抨擊太陽花，政治立場左右擺盪，只為了自己的政治前途。為了選舉，人設整個大翻轉。

客觀來看，新北市國民黨有絕對的執政優勢，加上市政績效斐然，實在沒有理由要藍白合作。若以得票來看，去年總統大選，國民黨侯趙配在新北市拿下86萬4557張票，遠超過民眾黨柯吳配的64萬5105張票。以投票區域上來分析，黃國昌的汐止區，侯趙配得票4萬8831票，比賴蕭得票4萬6604票還高，更不用說柯吳配的3萬3984票。

還在一個黨就跳另一個黨，還在不分區就想選市長。黃國昌恐怕先要改變外界對他極為負面的評價。

黃國昌跟新北的連結，實在少之又少。只想炒聲量，靠著別人的光環來照亮自己，卻不肯真正付出努力的人，還想要複製大選藍白合，我想不僅是國民黨支持者無法接受，就連新北市民也會唾棄。




●作者：賈程年／資深媒體人

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