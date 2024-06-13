中壢最新打卡點！緩緩與中平路故事館跨界合作 老屋翻玩免費逛
由橘子集團圖文IP孵育計畫「文創股長」的簽約藝術家「緩緩」，近期與中平路故事館跨界合作，營造出不同的視覺撞擊，開展以來也成為中壢新的打卡景點。此次和故事館合作，緩緩表示，當初看到復古的故事館座落商業區，感覺它有點孤單，好像過往它的朋友（其它古建築）都消失了，也因此誕生了這次的合作主題《Lonely fashion》。
記者林莞茜／綜合報導
緩緩是「文創股長」培養的新銳藝術家之一，而緩緩此次的作品，用了不少疊影的手法「我希望大家能感受到這些作品是活生生會動的，而不只代表單一狀態」，此次展覽的主視覺，緩緩則使用光譜的概念去表達生活，他表示，傳遞每件事的結果固然重要，但過程才是最令人覺得珍貴，即便當下覺得過得很黑白，但黑白也是有色階的，一定都會有不同之處。
緩緩個展即日起至8/14在中壢中平路故事館展出，入場皆為免費，這次有限定的主題拍貼，可以透過一入場整片粉色的緩緩視覺玻璃貼，展現不同的動態樣貌，「像是不小心踩到口香糖的煩躁、一群人看到喜歡事物往前衝的興奮」，他希望讓大家感受畫面急促的感覺，再慢慢的進入「緩緩」的世界。
日前緩緩也在故事館為自己的個展舉行分享會，吸引不少粉絲前往參加，也有許多已經喜歡緩緩多年的鐵粉，現場被問及如何在藝術與商業之前平衡，緩緩表示，自己過去唸美術系時其實是學油畫，畢業後改成壓克力創作，也因此開始接觸插畫，展現作品的速度感，他說：「出社會還是得面對現實的壓力，因此也學了很多設計相關的技術，希望自己能有更多元的發展」，他透露自己內心還是有藝術魂，但經營品牌近10年的時間，他也開始學習別人的優點，讓自己的品牌能保有初心但也能被市場接受。