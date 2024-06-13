祭千元住宿補助花蓮仍觀光低迷 李孟諺認將「滾動式檢討」
4月3日花蓮爆發7.2強震，影響花蓮地區觀光，交通部日前祭出花蓮住宿補助方案，自6月起平日自由行旅客住宿每房每晚最高補助1000元，不過歷經端午連假花蓮觀光仍然低迷。今（13）日交通部長李孟諺認，將滾動式檢討。
記者許若茵／台北報導
震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動部分，考量花東二地區產業受衝擊影響程度及振興補助衡平性，第1階段活動從花蓮開跑，自由行旅客於6月1日起入住花蓮縣合法旅宿，平日（週一至週四）每房每晚最高補助1000元、假日（週五至週日及國定假日）每房每晚最高補助500元，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。第2階段活動臺東8月1日開始，限平日（週一至週四）每房每晚最高補助1000元，優惠活動至9月30日止，獎助經費預算用罄時，觀光署得提前公告停止申請獎助。
李孟諺會間休息時他接受媒體採訪表示，6月1日起花蓮住房補助實施，不過端午連假天數少，比去年少一天，且天氣不穩定，加上蘇花公路剛通，近期會持續看訂房率與住房率進行滾動式檢討。
觀光署長周永暉則預估，7月效果會比6月好，4月花蓮住宿減少3成，端午少了5成，還需要繼續估查，也呼籲民眾可到花蓮觀光。