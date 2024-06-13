名家論壇》鄭仲嵐／東京都知事選戰：小池百合子與蓮舫的女力對決

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小池本屆參選，依舊不尋求政黨支持，以無黨籍身分出馬。雖然與她相關聯的「都民優先會」，先前已經聯名邀請小池參選，不過並未動搖小池以無黨籍參選的決心。隨後包括執政的自民黨與公明黨，其東京都聯合黨部也開會決議，將朝支持小池的方針來運作選戰，未來不排除派出競選團隊輔佐小池打選戰。
對比上屆選舉，小池在2020年當時以輾壓態勢輕騎過關，直接在投票後就在出口調查拿下最高票，直接宣布當選。在這任期內，小池也在2021年的東京奧運、以及新型冠狀病毒上的應對等，讓最大都市東京能夠確實控制確診數與疫苗施打等，讓小池的聲望持續不墜。
貌似已經沒有對手可挑戰的小池，也成為自民黨等執政黨想拉攏的對象。這次自民黨東京聯合黨部選擇支持小池，某種程度也是希望能靠「小池合作方案」來挽救目前中央低迷的民調數字。媒體也是繪聲繪影報導，稱小池「回歸中央」之心未斷念，因此這次的選戰也是外界觀察小池跟自民黨中央互動的基石。
台日混血蓮舫被看好對決小池
想角逐本屆東京都知事的人也相當多，粗估想登記的就逼近40位。其中也包括前廣島縣安藝高田市長石丸伸二（41歲）、前航空幕僚長田母神俊雄（75歲）、藝人清水國明（73歲）等，還有被稱為「日本版唐鳳」，33歲的軟體工程師安野貴博等。但其中最受到關注的，莫過於立憲民主黨現任參議員，台日混血政治家蓮舫了。
現年56歲的蓮舫，日前5月底率先宣布出馬角逐東京都知事，立刻成為選舉話題。蓮舫稱希望能讓小池百合子的都政「重新設定」，蓮舫所屬的立憲民主黨先前在各國會議員補選中都獲得不俗的成績，如果蓮舫能夠接棒延續氣勢甚至選贏，對於立憲民主黨在未來的眾議院選戰絕對是有利多作用。
只不過，就目前看來，小池百合子某種程度上還是想跟自民黨保持距離，就算自民黨跟公明黨想要給予小池支援，恐怕也只是單方面的選舉合作。以目前小池的聲望跟人氣，單獨靠自己的實力選上並非難事。
也因此，蓮舫也在12日時，向立憲民主黨提出離黨申請，希望也能以「無黨籍」身分跟小池正面對決。蓮舫的背後也有日本共產黨、日本社民黨等左派政黨支持，是否能夠端出好政策吸引選民買單，並走出不同於執政黨自民黨的風格，也成為小池與蓮舫這兩個女政治家在選戰的看點。
日本性別差距指數排名仍低
而正巧的是，世界經濟論壇（WEF）也在12日公佈2024年版「性別差距指數」，日本在146個國家的總排名中排名第118位。雖然去年的最低排名（第125位）上升了7位，不過日本在政治、經濟領域的排名極差，分別是113位與120位，拉低了整體排名，日本也是七大工業國中（G7）男女平等持續吊車尾的國家。
目前日本的國會議員中，眾議員的女性比例僅為一成。去年岸田文雄進行內閣人事改組時，雖然有上川陽子等女性外務大臣，不過副大臣、政務官竟出現「零女性」，大大影響了今年的排名。也因此，小池百合子跟蓮舫的東京都知事選戰對決，不只是首都之戰，兩位女政治家也將會給外國不同的印象。
就性別差距指數整體排名來看，日本的排名甚至還輸給中國（106），因此自民黨也在去年推出改革方案，希望在未來十年內女性國會議員比例要增加到30%。只不過本傳統政治還是注重派閥和諧與前輩推舉，除非老一輩男性政治家願意考量男女平衡，多廣納女性黨員意見等，不然仍是相對困難。
也因此，這場首都決戰，不單只是選舉知事，同時也是兩位女性領導力的評比。同時這選戰也將影響到目前逆風的自民黨、與順風的在野黨立憲民主黨在國會解散後的選戰布局。假若小池贏下，則自民黨沒有不尋求合作的理由，假若蓮舫贏下，立憲民主黨幾乎可確定眾議院改選會大順風，影響中央選戰的首都對決已然先開打。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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