梅西不參加巴黎奧運！ 確認職業生涯「最後一站」會是在美國落幕

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36歲的梅西目前正隨阿根廷隊準備在美國衛冕美洲盃冠軍，他們將於當地時間6月20日與加拿大隊進行開幕戰，決賽將於7月14日進行。男子足球的奧運比賽將於7月24日至8月9日舉行，梅西在和ESPN的獨家採訪中表示，他已通知阿根廷 U23 教練Javier Mascherano，他今年不會參加奧運。
「我和Mascherano談過，我們都了解情況，」梅西說。 「現在我很難考慮參加奧運會，因為我們正在踢美洲盃。這將是我連續2、3個月沒有為俱樂部效力，更重要的是，我現在已經不是可以無役不與的年紀了。」
「我必須謹慎選擇，連續參加2個國際賽太超過了。我很幸運生涯曾參加奧運會（北京奧運），並與Masche（Javier Mascherano）一起贏得冠軍。這在足球層面上是一次美妙的經歷。那次的奧運會和U20是我永遠不會忘記的回憶。」梅西如此表示。
梅西必須為俱樂部想 他已為阿根廷隊贏得了一切
梅西在隨阿根廷隊參加美洲盃期間可能會缺席至少5場邁阿密國際的比賽，如果他選擇參加奧運會，將缺席更多賽事，包括去年在邁阿密贏得的聯賽盃。邁阿密國際總教練Gerardo Martino因今年夏天的國際比賽，而將缺少多名戰將可用，他此前曾表示，球員必須在參加美洲盃和或奧運會之間做出選擇。
梅西是邁阿密國際本賽季取得好成績的關鍵，他在12場比賽中貢獻11粒進球和12次助攻，使球隊在榜上名列前茅。梅西擁有輝煌足球生涯，他是創紀錄的8次金球獎得主，2008年在北京與Mascherano一起隨阿根廷隊奪得奧運金牌，此後又隨2021年美洲盃和2022年世界盃完成了國際盃賽「全滿貫」的頭銜。
梅西確認邁阿密國際是生涯最後一站
另外，梅西也確認邁阿密國際是生涯最後一站，意味著他不會回歸西甲豪門巴塞隆納或是祖國阿根廷的職業球隊退役，而是會在美國結束職業生涯。至於具體退休時間，這位現役傳奇並沒有給出具體答案。
「我一輩子都在踢球，我熱愛踢球，我享受日常生活，訓練和比賽。不過我總會有一點害怕一切都將結束的感覺，我意識到退役時候近了，我過得很愉快。」梅西簡短地說到。