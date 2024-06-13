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台股ETF月配息正夯！掛牌上市滿月報酬率及人氣王由「這檔」拿下

▲台股ETF今（2024）年吹起月配息風潮，光是上半年就有數檔台股月配ETF掛牌，首月股價表現及受益人變化，都以00946表現最佳。（圖／NOWnews資料照）
▲台股ETF今（2024）年吹起月配息風潮，光是上半年就有數檔台股月配ETF掛牌，首月股價表現及受益人變化，都以00946表現最佳。（圖／NOWnews資料照）

記者魏妤庭／台北報導

台股ETF今（2024）年吹起月配息風潮，光是上半年就有數檔台股月配ETF掛牌，其中，野村趨勢動能高息（00944）、群益科技高息成長（00946）上市剛滿月，若與另2檔同在今年募集，、較早掛牌的台股月配ETF前輩統一台灣高息動能（00939）、元大臺灣價值高息（00940）一同觀察，掛牌首月股價表現及受益人變化，都以00946表現最佳。

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今年上半年有4檔台股月配ETF掛牌，最近2檔上市剛滿月的00944、00946，滿月股價漲跌表現來看，00946累積上漲3.89%，00944滿月股價小跌0.13%、00939及00940則是分別下跌3.73%、10.65%，00946是這4檔中唯一正報酬。

市場法人表示，00946在5/9掛牌上市，同期間台股大盤在科技權值股領軍下創下收盤歷史新高，00946也是呈現上漲。值得留意的是，00946在此期間的表現，還勝過同樣以科技高息股訴求的台股月配ETF始祖復華台灣科技優息（00929）。

此外，從受益人角度來看，這4檔台股ETF上市第一個月都持續吸引投資人佈局，以上市滿月的總受益人數來看，00940以99.8萬人奪冠、月增18.2%。00939則有34.2萬人次之、月增13.85%。00944、00946受益人數雖未如前兩檔多，但月增幅來看有近倍數、甚至超過1倍增長，00946滿月受益人數近6.08萬人，一個月增加117.77%，00944則為近2.36萬人，月增84.32%。

市場法人表示，台股近期在Computex、Apple WWDC等議題，與AI前景看俏等支持下表現強勢，短期也須留意漲多股票或可面臨獲利調節壓力。展望下半年，科技產業持續處於復甦週期，加上AI熱潮持續發酵，AI PC及周邊傳輸介面發展如火如荼，記憶體迭代更新需求，及消費性電子新品旺季等，台灣因科技產業鏈完整，並且在全球AI科技主流趨勢中扮演重要供應商角色，後市表現仍值期待。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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