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跟上詹皇、嘴綠腳步！Curry也有自己的節目了　與老爸搭檔主持

▲NBA美國職籃金州勇士一哥「咖哩小子」Stephen Curry(右)，近期將創立個人Podcast節目，並找來其父親Dell Curry(左)攜手搭檔主持。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃金州勇士一哥「咖哩小子」Stephen Curry(右)，近期將創立個人Podcast節目，並找來其父親Dell Curry(左)攜手搭檔主持。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

Curry也跟上開節目風潮！根據美媒最新消息，NBA美國職籃金州勇士隊一哥「咖哩小子」Stephen Curry，近期宣布將創辦個人Podcast節目，並與爸爸Dell Curry攜手搭檔主持。該節目預計將談論Curry家庭的許多趣事，同時透過父子視角講述，討論NBA歷史上一些最著名的人物。

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Curry將創辦個人Podcast節目　並與父親攜手主持

根據消息，Stephen Curry的媒體公司《Unanimous Media》，將於6月13日替Curry推出全新Podcast節目，節目名為《Heat Check》並由Stephen Curry與其父親Dell Curry共同主持。而節目的預計特別嘉賓則包括了Sonya Curry（Stephen Curry母親）、Muggsy Bogues（NBA史上最矮小的球員，身高僅160公分）等人。

開節目儼然成流行趨勢　詹皇、嘴綠等人早已開立

NBA球員開個人Podcast談話性節目，如今儼然是時下流行趨勢，除了Stephen Curry之外，連「詹皇」LeBron James、「嘴綠」Draymond Green、快艇明星前鋒Paul George等人，都有自己的談話性節目，內容不外乎是談論最新的NBA話題，並分析比賽戰況等等，或許在不久的將來，也能看見更多的球員開始跟上這一波「自媒體」風潮，創辦屬於自己的節目。

至於今夏勇士隊由Stephen Curry、Klay Thompson所組成的「浪花兄弟」組合，是否真會面臨拆夥，也是外界關注焦點。勇士隨隊記者Anthony Slater就撰文指出，隨著6月份的到來，Klay Thompson如今與勇士的合約僅剩1個月，消息人士也透露，儘管合約到期的日子越來越近，但雙方續約談判卻沒有明顯的進展，這也意味著Thompson的勇士生涯，很有可能真將結束

《Fox Sports》記者Evan Sidery則表示，若Klay Thompson真的離開勇士，那麼魔術、雷霆和76人會是他的潛在下家。Klay Thompson本季薪資為4322萬美元，今年夏天他將成為完全自由球員，過去K湯曾拒絕勇士提出的一份2年4800萬美元合約，他也將投入自由市場試水溫，看看自己的身價還有多少。


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