蔡依林挑戰「皮蛋拿鐵」！一喝臉色大變發出驚叫 粉絲狂重播笑翻
天后蔡依林正在中國各大城市展開她的「Ugly Beauty FINALE」世界巡迴演唱會，每場演出都帶給粉絲們相當難忘的回憶，粉絲們也都希望她在忙碌工作之餘也要記得好好休息，以免累壞了身體。而蔡依林除了忙著巡演，也會定期透過社群釋出一些「幕後花絮」，跟粉絲們分享她在各地享受了哪些的美食和美景，像近日她就曬出自己在南昌站享用美食的影片，沒想到天后嚐了在地美食「皮蛋拿鐵」之後，對它的味道感到震驚不已，表情大變還發出驚訝的叫聲，掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
蔡依林在昨（12）日透過社群發出一段影片，跟大家分享她在南昌站巡演期間，品嚐了當地的美食，像是水煮蔬菜、牛肉拌粉、心肺拌粉、藜蒿炒臘肉、糊羹、皮蛋肉餅瓦罐湯，以及甜點白糖糕、麻圓、油香、牛舌頭等美食，不過其中有一樣道地美食「皮蛋拿鐵」卻讓蔡依林第一次挑戰失敗，她以為飲料中的皮蛋是像珍珠一樣的概念，沒想到一喝就馬上表情大變並發出驚訝的叫聲，一邊直呼「好奇怪」，接著趕緊拿起水喝了幾口。
現場的工作人員也特別向蔡依林介紹，工作人員透露「皮蛋拿鐵」其實並不是南昌的傳統美食，而是近期流行的一種飲料，在這一代非常的盛行，蔡依林邊聽邊喝水，接著笑說：「想不透為什麼要這樣吃，你們一定要喝看看，Amazing。」
不少網友看到蔡依林的影片之後，都紛紛留言表示：「喜歡皮蛋的和喜歡咖啡的都會沉默」、「開頭的叫聲真的是超吸睛」、「姐的反應太可愛了啦！皮蛋拿鐵真的很狂」、「姐的表情說明了一切...看來皮蛋拿鐵被淘汰了」、「到底是誰給姐喝皮蛋拿鐵的啦哈哈哈」、「那個表情搭配叫聲我一直重複播放，超好笑」、「香菜加咖啡可能還好喝些」、「這集充滿各種音效包，太可愛了！根本就是小女孩出來嚐美食表現出喜愛與不愛的表情。」