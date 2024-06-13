渡邊直美「椎間盤出問題」再自揭祕密！主動掀起瀏海：頭髮也假的
節目《台灣好吃驚》將為大家探索日本茨城縣，由主持人高志、當地的觀光大使渡邊直美負責介紹風光特色，2人期間自爆「椎間盤突出」，渡邊直美更自揭「頭髮都是假的」，幽默的主持風格，逗樂所有工作人員。
記者陳雅蘭／綜合報導
他們首站來到知名的大洗磯前神社，供奉的主神是「大己貴命」和「少彥名命」2尊神明，因為神社主祀神明是「醫藥之神」，很多人都會來祈求疾病痊癒，主持人高志立刻表示有椎間盤突出，腰常常在痛，渡邊直美也異口同聲說：「我也有椎間盤突出！」沒想到神社的禰宜在一旁也附和說：「其實我也是！」最後3個腰都不好的人一起參拜神明，祈求椎間盤突出能趕快康復。
2人參拜完後前往大洗水族館，除了帶領大家參觀館內設施與表演，渡邊直美同時也在這裡舉辦粉絲見面會，場內聚集滿滿粉絲，吸引不少從台灣來的觀光客及旅日本、台灣的人，總計約550名，當被粉絲問到她的包包頭是不是真的？渡邊直美大方透露：「是假髮。」而她的真髮則盤成小小包頭，最後再把假髮包包頭戴在外面。
有人問渡邊直美，一直這樣做造型會不會傷髮質？因為是假髮，她先是說不會，接著語出驚人說「瀏海也是假的」，還當眾把瀏海掀起來展示給大家看，俏皮對大家說：「這是祕密，不能說！」逗樂全場。
雖然拍攝1整天，渡邊直美不但不覺得疲累，反而覺得錄製《台灣好吃驚》外景很好玩，她說：「既然這個節目出那麼多外景，下次再來啊！像是東京之類的地點，一起在日本四處出外景嘛！」《台灣好吃驚》將於6月14日晚間9點在國興衛視播出。