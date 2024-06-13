王義川闖紅燈憂「被跟拍」 徐巧芯秀不在場證明：不會影分身之術
國民黨立委徐巧芯今（13）日秀出影片，直指民進黨政策會執行長王義川兩度紅燈違規左轉，王稍早回應，該繳的罰單馬上繳，但自己會去報案，確認這是民眾檢舉，還是刻意的跟蹤威脅行為。對此，徐巧芯秀出當天不在場證明，稱同一時間自己跟辦公室同事在開會，一下是民進黨說她「監控民進黨」，一下是民進黨政策會執行長說她「跟拍」，痛批「這群人真的是做賊喊捉賊」。
記者林怡昕／台北報導
徐巧芯今天踢爆，有民眾向她檢舉，直擊王義川在6月11日下午1點左右，要前往北檢的路上兩度違規，投訴內容為，開著一輛白色BMW轎車前往北檢路上的車速飛快，被民眾二度直擊違規闖紅燈，王隨即回應，該繳的罰單馬上繳，但一邊抹黑說他監控人民，但一邊實際上用監控手段的就是徐巧芯，自己會去報案，確認這是民眾檢舉，還是刻意的跟蹤威脅行為。
對此，徐巧芯立刻做出反擊，她提到，王義川指控自己揭露民眾檢舉他兩度闖紅燈還左轉的「俠盜獵車手」內容，是自己「跟拍」他，讓他「心生畏懼」，急喊說要調監視器，那就快去啊。
徐巧芯強調，當然是民眾檢舉，不然怎麼會有罰單可以繳？自己只有Po出影片和照片，尚未向警方告發。現在很多人都有行車記錄器，若發現行為很誇張，提供爆料給民意代表很正常。
徐巧芯說，自己也是看了2023年的報導，看到是同一台白色BMW、同樣闖紅燈，才確認民眾提供的爆料為真。「去年也是民眾檢舉，提供《上報》報導，怎麼不說當時是媒體監控你？」
徐巧芯也秀出「不在場證明」，6月11日下午同一時間，自己跟辦公室同事約在家開會，還叫了外送，人證物證都有，是要怎樣「影分身之術」？想像力太豐富了啦。
徐巧芯狠酸，一下是民進黨說她「監控民進黨」，一下是民進黨政策會執行長說她「跟拍」，「我一個小小的在野黨立委有這麼大的能耐，這群人真的是做賊喊捉賊」。