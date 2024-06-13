以哈即刻停火也沒用？全球海運五哥：不會馬上航行蘇伊士運河

影／俄羅斯軍艦抵古巴！當地人稱首見核潛艦　白宮冷處理喊沒威脅

▲俄羅斯艦隊於本週三抵達古巴哈瓦那港，預計停留5天後，前往加勒比海舉行軍事演習。圖為海軍護衛艦「高希柯夫海軍上將號（Admiral Gorshkov）」。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯艦隊於本週三抵達古巴哈瓦那港，預計停留5天後，前往加勒比海舉行軍事演習。圖為海軍護衛艦「高希柯夫海軍上將號（Admiral Gorshkov）」。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

俄羅斯艦隊於本週三抵達古巴哈瓦那港（Havana harbor），包括核動力潛艦「喀山號」（Kazan）以及海軍護衛艦「高希柯夫海軍上將號（Admiral Gorshkov）」，艦隊入港時古巴在岸邊鳴放21響禮炮歡迎，俄羅斯軍艦將在古巴停留5天，隨後進入加勒比海舉行軍事演習。美國與俄羅斯正因俄烏戰爭關係緊張，值此敏感時刻，俄羅斯軍艦駛入離佛羅里達州僅90英里的哈瓦那港，引發關注。白宮則強調，喀山號未攜帶核武器，俄國軍艦在此停留不會對美國構成威脅。

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根據《CNN》報導，俄羅斯共有4艘軍艦抵達古巴，除了喀山號與高希柯夫海軍上將號外，還有一艘油輪與一艘拖船。這是多年來俄羅斯在古巴進行的最大規模的武力展示，在現場觀看船隻抵達港口的古巴人對《CNN》記者表示，他們之前從未見過俄國潛艇駛入哈瓦那港。

俄羅斯國防部表示，艦隊在抵達古巴前於大西洋進行軍演，而在古巴停留之後，將進入加勒比海舉行軍演，船員可以趁在古巴停留的時間休息。

軍事專家指出，喀山號與高希柯夫海軍上將號能夠執行遠程任務、反潛戰、攜帶地對地和地對空飛彈等武器系統，美軍也證實已經在海、空部署，密切關注並追蹤俄國艦隊在大西洋與加勒比海的軍事演習。

五角大廈和國務院官員強調，俄羅斯軍演是例行任務，不會對美國構成威脅，且已透過情報掌握，喀山號並未攜帶核武，此說法與古巴的口徑一致，古巴表示俄國艦隊不會對當地構成威脅，艦隊訪問只是一種友好國家之間合作交流的慣例。

蒲亭已警告核升級「並非不可能」

▲俄國媒體爆料，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）預計最快六月將出訪北韓與越南。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）警告，可能會提供飛彈給其他國家來打擊西方國家，且核升級也並非不可能。（圖／美聯社／達志影像）
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5日在聖彼得堡的經濟論壇上，才提到為了反制西方國家提供武器給烏克蘭，並授權烏軍利用這些武器來攻擊俄羅斯領土，俄羅斯可能會提供飛彈給其他國家來打擊西方國家，且核升級也並非不可能，如果有任何行為對俄國的領土完整性或主權造成威脅，蒲亭揚言「我認為我們將動用能夠使用的一切手段」。

根據《美聯社》報導，雖然白宮官員強調俄國艦隊未構成威脅，但也承認俄羅斯的軍演由於美國對烏克蘭的支持而不斷加強。美國大學（American University）的教授李奧格蘭德（William LeoGrande）認為，俄國軍艦駛入古巴就是在提醒拜登，莫斯科有能力對美國軍援烏克蘭作出回應，絕對不是例行公事而已。

蒲亭揚言：俄國考慮提供飛彈打擊西方國家！核升級「並非不可能」

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