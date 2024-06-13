影／俄羅斯軍艦抵古巴！當地人稱首見核潛艦　白宮冷處理喊沒威脅

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俄羅斯國防部表示，艦隊在抵達古巴前於大西洋進行軍演，而在古巴停留之後，將進入加勒比海舉行軍演，船員可以趁在古巴停留的時間休息。
軍事專家指出，喀山號與高希柯夫海軍上將號能夠執行遠程任務、反潛戰、攜帶地對地和地對空飛彈等武器系統，美軍也證實已經在海、空部署，密切關注並追蹤俄國艦隊在大西洋與加勒比海的軍事演習。
五角大廈和國務院官員強調，俄羅斯軍演是例行任務，不會對美國構成威脅，且已透過情報掌握，喀山號並未攜帶核武，此說法與古巴的口徑一致，古巴表示俄國艦隊不會對當地構成威脅，艦隊訪問只是一種友好國家之間合作交流的慣例。
蒲亭已警告核升級「並非不可能」
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5日在聖彼得堡的經濟論壇上，才提到為了反制西方國家提供武器給烏克蘭，並授權烏軍利用這些武器來攻擊俄羅斯領土，俄羅斯可能會提供飛彈給其他國家來打擊西方國家，且核升級也並非不可能，如果有任何行為對俄國的領土完整性或主權造成威脅，蒲亭揚言「我認為我們將動用能夠使用的一切手段」。
根據《美聯社》報導，雖然白宮官員強調俄國艦隊未構成威脅，但也承認俄羅斯的軍演由於美國對烏克蘭的支持而不斷加強。美國大學（American University）的教授李奧格蘭德（William LeoGrande）認為，俄國軍艦駛入古巴就是在提醒拜登，莫斯科有能力對美國軍援烏克蘭作出回應，絕對不是例行公事而已。