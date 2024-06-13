曝蔡英文曾答應退休要做這事　蕭美琴：相信她很有想法

我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭美琴說，今天除了來參加室內設計界的盛事，另外一項重要任務就是頒發「台灣獎」予前內政部營建署署長黃南淵，感謝黃前署長在擔任公職期間，對於營建產業發展、法規制度建立、室內裝修與設計領域管理制度的推動與貢獻。
蕭美琴提到，室內設計產業發展的過程中，難免有很多新的管理及法規機制建構，隨著社會進步，主管機關更需要與時俱進，以進步的思維，與產業界共同發揮力量，因此，今天要特別對於黃前署長在此領域的專業貢獻，表達感謝之意。
蕭美琴指出，上週有許多國際級的AI科技巨頭聚集在台灣，看好台灣、投資台灣，並將與台灣在地產業有更多投資與合作。她相信，室內設計也是跨領域的產業，未來可以導入新的科技、技術及AI，提升產業附加價值，也期盼其結合綠色及永續的元素，達到聯合國「2030永續發展目標」各項指標。
此外，蕭美琴也在Threads說，室內設計與時俱進，不但有傳統的實用、舒適兼美觀，現在又有智慧、綠色、節能、減碳、健康等元素納入，非常值得去瞭解，當然室內空間不只是人要用到，貓狗的需求也很重要，很高興看到展場把貓門的設計一併規劃。
蕭美琴透露，主辦單位之一的理事長陳榮譽請她提醒蔡英文，蔡英文四年半前參訪的時候，有告訴他們說退休後要做室內設計，「我也相信她對貓狗的使用空間設計很有想法的」。