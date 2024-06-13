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美Fed鷹中偏鴿！高利率環境仍在　銀行估美元短線仍偏強整理

▲美國聯準會（Fed）利率連7凍，但會後釋出鷹中偏鴿訊息，銀行預估高利率環境將引導短線美元偏強。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會（Fed）利率連7凍，但會後釋出鷹中偏鴿訊息，銀行預估高利率環境將引導短線美元偏強。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）維持利率不變，政策利率維持5.25%至5.50%區間，卻釋出鷹中偏鴿的訊息，國泰世華銀行今（13）日認為，8月23日舉行的傑克森洞央行年會將是觀察美國今年會降息1碼或2碼的重要分水嶺，若6、7月通膨進一步取得進展，9月仍可能降息。若數據改善不如預期，降息時點可能會進一步推遲至12月。不過，美國聯準會維持限制性利率，加上歐洲央行已先降息，預估短線美元仍偏強整理。

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根據聯準會後公布的點陣圖，今（2024）年點陣圖中位數由4.6%上調至5.1%，調整今、明、後年降息幅度，由3、3、3碼修正為1、4、4碼，貨幣政策轉寬大方向不變，美聯準會態度鷹中偏鴿。同時，聯準會主席鮑爾會後表示，排除升息選項，就業市場正在取得更好的平衡，通膨滑落已取得進展，但現階段尚未有足夠地信心降息，仍需多觀察數月狀況。

因此，在下次美國聯準會利率決策前，需關注通膨與就業數據變化，包括7月11日的CPI（消費者物價指數），6月28日、7月26日的PCE（個人消費支出物價指數）及7月5日的NFP（非農就業報告）。

至於美 何時才會降息？降息幅度有多？國泰世華銀行認為，8月23日舉行的傑克森洞央行年會將是觀察今年降息1碼或2碼的重要分水嶺。若6、7月通膨進一步取得進展，9月仍可能降息。但若數據改善不如預期，降息時點可能會進一步推遲至12月。

在美國政策利率維持不變下，國泰世華銀行分析，在高利率環境影響下，美國經濟復甦動能偏緩，股市目前漲幅偏大，且漲勢集中於大型科技股，加上美債殖利率偏高限縮評價修復空間，操作上不宜追高。AI趨勢有利相關企業獲利逐季增長，漲多拉回可視為逢低布局的良機；長線在資金效應下不改股市利多展望，惟應注意股市族群在獲利表現上分化明顯。

在債市部分，國泰世華銀行表示，通膨減速仍緩，預期短期內美聯準會(Fed)將維持觀望態勢，加上美國財政部將於第3季增加發債規模，研判美債殖利率延續高位震盪格局，10年公債在4%至4.3%上緣盤整，債市持逢高鎖利布局的思維；不過預期本次降息幅度不大，債市報酬將以穩定利息收入為主。

有關匯市部分，國泰世華銀行指出，美國景氣降溫，使市場對降息產生期待，有利美元轉弱。不過，美國聯準會(Fed)維持限制性利率，且上週歐洲央行先行降息，料短線美元仍偏強整理。

至於歐洲央行已在6月6日降息1碼，主因歐洲經濟復甦步調較美國緩慢，降息有助於提振歐洲景氣回暖，不過，國泰世華銀行認為，隨近期歐元區CPI走高，恐提高今年歐洲央行再次降息的門檻，而美國通膨下滑緩慢，使美聯準會維持觀望態勢，降息有待通膨進一步降溫，歐洲央行率先降息，也將引導短線美元偏強整理。

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