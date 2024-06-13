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歡慶警察節　陳其邁：去年整體治安是20多年來的最佳表現

▲今天的警察節慶祝大會」暨「警察節捐血」活動，市長陳其邁及副議長曾俊傑親臨參與活動典禮。(圖／記者郭凱杰攝,2024.06.13)
▲今天的警察節慶祝大會」暨「警察節捐血」活動，市長陳其邁及副議長曾俊傑親臨參與活動典禮。(圖／記者郭凱杰攝,2024.06.13)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市政府警察局今(13)日舉辦「113年警察節慶祝大會」；市長陳其邁主持頒獎典禮時除感謝局長林炎田與警察同仁全年無休的守護高雄外，更強調，去年整體治安數據不僅是二十多年來的最佳表現，破案率6都第一，槍擊案今年到目前為止更是一件都沒有。

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▲高雄市政府警察局今(13)日舉辦「113年警察節慶祝大會」；市長陳其邁主持頒獎典禮時強調，去年整體治安數據不僅是二十多年來的最佳表現。(圖／記者郭凱杰攝,2024.06.13)
▲高雄市政府警察局今(13)日舉辦「113年警察節慶祝大會」；市長陳其邁主持頒獎典禮時強調，去年整體治安數據不僅是二十多年來的最佳表現。(圖／記者郭凱杰攝,2024.06.13)
陳其邁在致詞時感性的說，從照顧不小心走散的小朋友，到真槍實彈對抗不肖歹徒，因為有各位警界同仁24小時、全年無休的守護高雄，這座城市的居民，才能夠安心的上學、休閒、成家、立業。

陳其邁也感謝局長林炎田的領導，自從林炎田到高雄市服務後，整體治安數據年年進步，去年整體數據不但是二十多年來的最佳表現，今年上半年更是呈現「發生數下降、破獲率上升」的趨勢，相當不容易；且包括全般刑案、全般竊盜及詐欺案件，高雄的破獲率都是六都第一；槍擊案部分，今年到目前為止更是一件都沒有，這些都是全體警界同仁的榮耀，也相信今年的成績會比去年更好。

陳其邁也認為，高雄這一次能夠獲得遠見雜誌五星城市的評鑑，警界同仁的努力，是最大的關鍵。警界同仁在前線守護高雄市民，市府、立委與議會則是爭取最好的資源，做警界同仁的最佳後盾。

陳其邁也感謝立委、議長康裕成、副議長俊杰與不分黨派的議員先進，共同支持照顧警界同仁的政策，包括：自112年1月起，外勤同仁超勤加班費自17000元提升到19000元。今年1月起，警勤加給提高15%，並附帶繁重加給及刑事加給提升。今年6月1日起，深夜時段擔服巡邏等駐地外勤務，每小時均額外補貼深夜危勞津貼新臺幣100元。

不僅如此，市府也持續推動辦公場所和設備的更新，像是鼓山、鳳山分局的新建廳舍、小港分局漢民派出所落成啓用，後續還有鳳山分局南成派出所、楠梓分局援中派出所、岡山分局等，都會用重大建設的態度，如期如質落實建設，照顧警界同仁。

今天的警察節慶祝大會」暨「警察節捐血」活動，市長陳其邁及副議長曾俊傑親臨參與活動典禮，總計表揚9位模範警察、2位警察模範母親以及30年績優資深警察獎章、破獲特殊重大案件有功人員，肯定、感謝警察同仁對高雄市治安的辛勞付出；此外，中華藝校學生、「白鴿警樂團」及原住民警察天團「Ki Sa Mu La」亦於活動中以歌、舞表演帶動氣氛，為整個警察節慶祝活動帶來滿滿的「熱情」與「活力」。

另外，高市警察局為響應「捐血一袋、救人一命」公益理念，由局長林炎田帶頭號召警察同仁及眷屬踴躍參與挽袖捐血活動。

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