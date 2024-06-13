歡慶警察節　陳其邁：去年整體治安是20多年來的最佳表現

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陳其邁也感謝局長林炎田的領導，自從林炎田到高雄市服務後，整體治安數據年年進步，去年整體數據不但是二十多年來的最佳表現，今年上半年更是呈現「發生數下降、破獲率上升」的趨勢，相當不容易；且包括全般刑案、全般竊盜及詐欺案件，高雄的破獲率都是六都第一；槍擊案部分，今年到目前為止更是一件都沒有，這些都是全體警界同仁的榮耀，也相信今年的成績會比去年更好。
陳其邁也認為，高雄這一次能夠獲得遠見雜誌五星城市的評鑑，警界同仁的努力，是最大的關鍵。警界同仁在前線守護高雄市民，市府、立委與議會則是爭取最好的資源，做警界同仁的最佳後盾。
陳其邁也感謝立委、議長康裕成、副議長俊杰與不分黨派的議員先進，共同支持照顧警界同仁的政策，包括：自112年1月起，外勤同仁超勤加班費自17000元提升到19000元。今年1月起，警勤加給提高15%，並附帶繁重加給及刑事加給提升。今年6月1日起，深夜時段擔服巡邏等駐地外勤務，每小時均額外補貼深夜危勞津貼新臺幣100元。
不僅如此，市府也持續推動辦公場所和設備的更新，像是鼓山、鳳山分局的新建廳舍、小港分局漢民派出所落成啓用，後續還有鳳山分局南成派出所、楠梓分局援中派出所、岡山分局等，都會用重大建設的態度，如期如質落實建設，照顧警界同仁。
今天的警察節慶祝大會」暨「警察節捐血」活動，市長陳其邁及副議長曾俊傑親臨參與活動典禮，總計表揚9位模範警察、2位警察模範母親以及30年績優資深警察獎章、破獲特殊重大案件有功人員，肯定、感謝警察同仁對高雄市治安的辛勞付出；此外，中華藝校學生、「白鴿警樂團」及原住民警察天團「Ki Sa Mu La」亦於活動中以歌、舞表演帶動氣氛，為整個警察節慶祝活動帶來滿滿的「熱情」與「活力」。
另外，高市警察局為響應「捐血一袋、救人一命」公益理念，由局長林炎田帶頭號召警察同仁及眷屬踴躍參與挽袖捐血活動。