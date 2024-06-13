接見白宮前副國安顧問　賴清德：落實和平四大支柱、讓經貿創高峰

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賴清德說，就如博明多次公開呼籲全球民主國家應加強合作，因應威權主義擴張，台灣的目標也是深化民主夥伴關係，未來，新政府會積極落實「和平四大支柱行動方案」，與美國以及理念相近國家密切合作，提升實力，共同維護區域和平穩定。
賴清德強調，特別是台灣和美國是彼此重要經貿夥伴，如果能進一步深化經貿關係，不僅可以嘉惠雙方人民，也能共同確保供應鏈安全，他期盼台灣和美國能早日解決雙重課稅問題，並加速「台美21世紀貿易倡議」下一階段談判，持續邁向博明所主張的雙邊貿易協定目標，讓雙方經貿發展再創高峰。
博明致詞時，首先恭賀賴清德勝選及就職，也為台灣再次和平交接政權恭喜台灣人民。他說，世界上有許多人民生活在威權政府統治下，無法享有生活在民主國家的權利，包括台灣海峽對岸的10億多人，相信他們都為台灣所樹立的典範而感到欽羨及鼓舞。
博明提到，很榮幸與同事簡以榮副資深主任共同訪台，他們合著《沸騰的護城河》這本新書，此行盼針對維護台灣安全，台美應加強及密切協調事項交換意見，因為台灣的安全與美國、日本、韓國、菲律賓及全球其他國家的安全都密切相關。
博明表示，從烏克蘭戰爭學到的教訓之一，就是嚇阻的成本遠比戰爭代價低，相信賴清德也明白「實力帶來和平（Peace Through Strength）」的道理，「此一原則讓我們對台灣能有效嚇阻周邊國家侵略充滿信心」。