高虹安認7包土無檢測報告 綠議員狠酸：剩一個多月也要專心市政
民進黨新竹市議員劉崇顯今（13）日於市議會質詢時，關注新竹棒球場採樣土壤後續，而新竹市長高虹安坦言531開挖的土與廠商沒有契約，只有口頭說明。事後劉崇顯於社群平台表示，高的答詢只能用荒腔走板來形容，身為一個理工人，誰可以跟教授meeting稱「有測過結果一樣」，然後不用拿數據出來的？難道以前高也是用這種素養在做實驗？狠酸「即便在位的時間可能僅剩一個多月，還是要多花心思在市政工作上。」
記者陳威叡／台北報導
高虹安去年5月31日帶著大隊人馬開挖新竹棒球場，議員劉康彥昨關注當天開挖紅土送檢報告是否出爐，高虹安卻無法回應檢驗報告進度內容，被質疑是否開挖後皆未送美國檢驗，引發熱議。
對此劉崇顯說，高虹安的答詢只能用荒腔走板來形容，身為一個理工人，不知道誰可以在meeting時跟教授說「這有測過了結果一樣」，然後不用拿數據出來的？難道以前高虹安也是用這種素養在做實驗嗎？這也完全證明去年5月的進場挖土，就是沒有實質意義的政治動作。
劉崇顯表示，在問到何時能完成改善讓職棒進行比賽，高虹安仍花了許多時間牽拖前朝，最後才不甘願的說出「如無意外明年4月可以啟用」，如此閃躲迴避不願面對問題進而解決的態度，必須說許多市民與球迷都已看透這場歹戲，也才會反應在高虹安持續低落的施政滿意度上。
最後劉崇顯指出，誠摯呼籲高虹安，即便在位的時間可能僅剩一個多月，還是要多花心思在市政工作上，才不會罔顧許多理工人的期待。