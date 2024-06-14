朴敏英替春風「披衣」畫面流出！網友暴動：超級羨慕我也要！

除了工人篇，女神朴敏英也化身在其他台灣街景，像是夏天騎車很熱，女神就會出現為騎士披上冰鋒衣，又或是學生在路邊試圖想要吃冰消暑，但高溫炎熱讓他們無所適從，女神又再次出現替他們披上冰鋒衣，讓他們感覺涼爽，不只這樣，女神出場還會伴隨一句「希文餒呦（涼爽）」 的韓文，直接成為今夏最洗腦台詞，吸引網友爭相模仿！
也在女神的加持下，讓冰鋒衣5.0再掀話題，在拍攝廣告過程中，讓女神敏英最難忘的是本次採用台灣街頭做為背景，讓她表示真的很想去台灣的夜市，也聽說夏天的台灣夜市會很熱，女神不忘推薦大家穿著ONE BOY冰鋒衣5.0逛夜市，並說那是「時尚防暑必備單品」解決大家悶熱的困擾，現在經過女神洗腦的廣告台詞「希文餒呦」，預計將成為下一句「穿比不穿還涼」洗腦詞，夏天要擺脫悶熱黏膩感，都會不自覺想起女神這次來台拍攝的經典廣告片段。
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【雙北門市】
■ATT 4 FUN：台北市信義區松壽路12號2F
■站前新光三越：台北市中正區忠孝西路一段66號7F
■南西3館新光三越：台北市中山區南京西路15號3F
■NOKE 忠泰大直：台北市中山區樂群三路200號3F
■台北東區旗艦店：台北市大安區忠孝東路四段151號1-2F
■誠品西門：台北市萬華區峨眉街52號1F
■台北西門旗艦店：台北市萬華區漢中街55號
■板橋大遠百：新北市板橋區新站路28號8F
■誠品新店裕隆城：新北市新店區中興路三段70號2F
■中和環球：新北市中和區中山路三段122號2F
■宏匯廣場：新北市新莊區新北大道四段3號3F
【桃竹門市】
■桃園站前新光三越：桃園市桃園區中正路19號6F
■桃園台茂：桃園市蘆竹區南崁路一段112號3F
■大江國際購物中心：桃園市中壢區中園路二段501號3F
■新竹遠東巨城 ：新竹市東區中央路229號3F
■新竹大遠百：新竹市東區西大路323號8F
■竹北大遠百：新竹縣竹北市莊敬北路18號6F
【中區門市】
■台中大遠百：台中市西屯區台灣大道三段251號6F
■台中中港新光三越：台中市西屯區台灣大道三段301號11F
■台中一中旗艦店：台中市北區三民路三段108號
■勤美 誠品綠園道：台中市西區公益路68號B2F
【南區門市】
■嘉義大遠百：嘉義市西區垂楊路537號6F
■嘉義耐斯：嘉義市東區忠孝路600號2F
■台南中山新光三越：台南市中西區中山路162號6F
■台南小西門新光三越：台南市中西區西門路一段658-1號B1F
■台南南紡：台南市東區中華東路一段366號A1館2F
■高雄左營新光三越：高雄市左營區高鐵路123號B1F
■高雄三多新光三越：高雄市前鎮區三多三路213號B1F
■高雄統一夢時代：高雄市前鎮區中華五路789號3F(A06~08)
■高雄漢神本館：高雄市前金區成功一路266-1號7F
■高雄漢神巨蛋：高雄市左營區博愛二路777號8F
■屏東環球：屏東縣屏東市仁愛路90號3F
■屏東太平洋：屏東縣屏東市中正路72號4F
【東區門市】
■花蓮大遠百：花蓮縣花蓮市和平路581號3F
■花蓮新天堂樂園：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號1F
【海外門市】
■香港美麗華廣場：香港尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期地下G31號舖