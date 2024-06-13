台積電加持！市值型ETF「006208」規模破千億元 10年報酬率287%
護國神山台積電加上AI狂潮，帶動台股持續創下歷史新高，不讓高股息ETF專美於前，老牌市值型ETF表現也相當亮眼，富邦台50（006208）今（13）日股價跟著台股續創歷史新高，收盤價來到104.55元，成為元大台灣50（0050）之後，第2檔台股市值型千億基金。
記者魏妤庭／台北報導
根據CMoney截至6/12的統計，觀察近10年來台股市值型ETF表現，006208以286.86%報酬率成為台股市值型ETF之首，今年以來報酬率也有32.41%，同樣為台股市值型ETF中最佳一檔。自2017年以來，有超過7萬受益人加入。此外，006208與0050都是採追蹤台灣指數，但因006208的內扣費用較低，近年節費效果逐漸顯現，也使績效表現略勝0050。
富邦台50經理人洪珮甄表示，近年來台股ETF市場蓬勃發展，股民，以選擇多，其中，市值型ETF是不少投資人長期核心持有首選。另台股多頭趨勢沒變下，成長股表現大多優於高息股，若要更快累積財富可以選擇市值型ETF，定期定額投資方式，逢低加碼或看指數回測月線入場。
※【NOWnews 今日新聞
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