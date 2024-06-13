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馬斯克也開罵！亞馬遜部落連上星鏈　「年輕人沉迷A片」誤解頻傳

▲SpaceX執行長馬斯克也針對紐時報導導致「亞馬遜部落沈迷A片」的消息瘋傳進行批評。（圖／美聯社／達志影像）
▲SpaceX執行長馬斯克也針對紐時報導導致「亞馬遜部落沈迷A片」的消息瘋傳進行批評。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國富豪SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的「星鏈計畫」（Starlink）合作計畫，讓位在巴西亞馬遜雨林深處的原住民部落「馬魯波」（Marubo）有了網路可以使用，《紐約時報》一篇報導文章提及馬魯波人對網路產生種種隱憂感到憂心，卻有不少媒體和網路使用者將報導解讀為「馬魯波人因上網對A片成癮」，馬斯克對此也發文斥責。

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9個月前，美國SpaceX的星鏈計畫讓馬魯波部落開始有了網路服務，《紐約時報》巴西分社社長尼卡斯（Jack Nicas）今年4月親自前往亞馬遜雨林深處，拜訪這個神秘的馬魯波部落，本月2日發布該則報導，內容談及部落居民如何使用網路與和遠方親友聊天或緊急求援，同時也提到有長者擔憂年輕人使用手機成癮、聊天群組充滿八卦、未成年人觀看A片，擔心沈迷網路會讓年輕一代忽視狩獵、耕種和手工藝等傳統文化工作。

▲巴西一處位於亞馬遜叢林深處的原始部落「Marubo」，透過美國富豪馬斯克（Elon Musk）的星鏈首度連上網路，但在享受科技便利時，也產生一些副作用。（圖／翻攝自NAVI global影片截圖）
▲巴西一處位於亞馬遜叢林深處的原始部落「Marubo」，透過美國富豪馬斯克（Elon Musk）的星鏈首度連上網路，但在享受科技便利時，也產生一些副作用。（圖／翻攝自NAVI global影片截圖）
然而，報導刊登後大量媒體與全球網友紛紛「望文生義」將這則消息解讀成「部落在連上網路後沉迷色情影片」，更不斷截圖、轉傳甚至製作成迷因在網路大量散佈，這個情況也掀起該部落嚴重斥責，控訴外界扭曲事實，展現了網路世界最不堪的一面，同時也提到《紐約時報》該篇報導確實「過度放大」呈現了網路連線對部落的負面危害。

在網路掀起大量誤解迷因之後，《紐約時報》巴西分社社長尼卡斯再度回到當地，並於11日發布後續追蹤報導，並於個人社群平台強調自己最初報導完全沒有指出「當地年輕人沉迷A片」等內容，僅描述長輩間出現科技對傳統文化造成衝擊的擔憂，自己造訪當地進行採訪2次，族人們也都諒解，呼籲大眾停止不實謠言。

而SpaceX創辦人馬斯克昨（12）晚也透過自家社群平台X發文，先是將《紐約時報》這篇以《不，偏遠的亞馬遜部落並沒有沉迷於A片》為題的文章截圖畫上記號，接著又斥責，「《紐約時報》如此報導這個部落，對他們非常不尊重，也非常不友善。」

把星鏈引入部落的領導人以諾（Enoque Marubo）也在先前於社群平台上發布影片，控訴這類說法「毫無根據且並非事實」，他稱人們對「馬魯波人對A片成癮」的興趣實際上反映了對部落自主權和身份認同的不尊重。

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