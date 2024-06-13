央行祭第6波信用管制房價會下修？房產專家解答了　2大族群受衝擊

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此次央行還調高銀行的存準率，曾敬德表示，調升存準率的影響力比升息還大，可能會影響銀行放貸的金額，未來要觀察調整存準率後，銀行是否在放款時會更挑客戶，或者放款條件上不再給太過優惠的條件。
房市過熱逼央行出手，打房是否有效待觀察
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，央行緊縮第二戶貸款成數至六成，另外以調升存準率一碼作為因應，等於直接關上非自用住宅的水龍頭，並且透過調升存準率緊縮銀根，藉此遏止房市炒風，認為市場雖不至於馬上消風，卻可能出現緩步降溫，不過民眾期待的大幅修正，在今年若股市仍維持這種基調，恐怕並不容易。
針對調降成數部分，徐佳馨則認為，看得出來央行劍指數年前購置預售屋的多戶投資客，由於這些買方即將交屋，最直接會面對核貸成數不足的問題，極可能因為資金周轉不靈而低價賣出，讓市場交易量增加，有助於緩解目前市場上供給不足的問題。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，理想上如此，事實上是否會出現央行的預想，可能沒那麼容易。畢竟是房價漲了一大段，就算買方無法交屋，可以透過解約解套，或是其他管道借貸，前者物件再回到業者手上，後者能讓買家再撐一段，價格難出現甜甜價。中長期有機會讓市場慢慢消風，卻也可能演變成有屋族之間的大吃小，讓未來打房難度更高。