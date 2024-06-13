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央行祭第6波信用管制房價會下修？房產專家解答了　2大族群受衝擊

▲央行今決議加碼第六波房市管制措施，房產專家認為，此波打房對換屋族和交屋族衝擊最大。（圖／記者徐銘穗攝）
▲央行今決議加碼第六波房市管制措施，房產專家認為，此波打房對換屋族和交屋族衝擊最大。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

央行今（13）召開理監事會，會中決議加碼第六波房市管制措施，但央行貼放利率一如市場預期按兵不動，重貼現率維持2%、為近15年半新高；但宣布調升存款率1碼（0.25個百分點）。房產專家分析指出，此波打房對兩大族群衝擊最大，房市可能出現緩步降溫，但價格難出現甜甜價。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，將第二套房貸降低貸款成數到6成，直接受影響的將會是換屋族與交屋族，換屋族需要想辦法多準備自備款，已經有聽聞買方說要確定央行政策才要換屋，不過若是幾年前買預售屋的民眾，名下還有房貸的客層，近期交屋時可能就容易出現資金缺口，不是想辦法補上額度，就是繳交45%的房地合一稅換約。

此次央行還調高銀行的存準率，曾敬德表示，調升存準率的影響力比升息還大，可能會影響銀行放貸的金額，未來要觀察調整存準率後，銀行是否在放款時會更挑客戶，或者放款條件上不再給太過優惠的條件。

▲不少人透過房貸增貸進行投資，據統計，「房貸+信貸」的雙貸族人數突破30萬人創新高。圖中人物無涉本新聞，僅為示意。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲央行調高銀行存準率，專家認為影響比升息還大，房貸族可能不再容易取得太過優惠的條件。（示意圖／記者徐銘穗攝）
房市過熱逼央行出手，打房是否有效待觀察

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，央行緊縮第二戶貸款成數至六成，另外以調升存準率一碼作為因應，等於直接關上非自用住宅的水龍頭，並且透過調升存準率緊縮銀根，藉此遏止房市炒風，認為市場雖不至於馬上消風，卻可能出現緩步降溫，不過民眾期待的大幅修正，在今年若股市仍維持這種基調，恐怕並不容易。

針對調降成數部分，徐佳馨則認為，看得出來央行劍指數年前購置預售屋的多戶投資客，由於這些買方即將交屋，最直接會面對核貸成數不足的問題，極可能因為資金周轉不靈而低價賣出，讓市場交易量增加，有助於緩解目前市場上供給不足的問題。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，理想上如此，事實上是否會出現央行的預想，可能沒那麼容易。畢竟是房價漲了一大段，就算買方無法交屋，可以透過解約解套，或是其他管道借貸，前者物件再回到業者手上，後者能讓買家再撐一段，價格難出現甜甜價。中長期有機會讓市場慢慢消風，卻也可能演變成有屋族之間的大吃小，讓未來打房難度更高。

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